“Agrāk varēja, tagad vairs ne.” Sieviete vaicā Abu Meri, kāpēc pazudusi iespēja pierakstīties pie konkrēta ārsta 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:42, 1. augusts 2026
Viedokļi

Daudzi pacienti pēdējos gados pamanījuši, ka pierakstīties pie konkrēta speciālista kļūst arvien grūtāk. Tā vietā ārstniecības iestādes nereti piedāvā vizīti pie cita ārsta, kuram ir tuvākais brīvais laiks. TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs aicināja veselības ministru Hosamu Abu Meri skaidrot, kāpēc vairs nav iespējams brīvi izvēlēties konkrētu ārstu un vai šo kārtību varētu mainīt.

Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties
TV24
Pēc incidenta Polijā Slaidiņš pieļauj scenāriju, kas satrauc NATO
Kokteilis
Daudzi par šiem riskiem pat nenojauš – lūk, kas notiek ar organismu, ja nodarbojaties ar seksu katru dienu 16
Lasīt citas ziņas

Ministrs atzina, ka problēma ir reāla un ar to saskaras arī mediķi.

“Pat man pašam ir garas gaidīšanas rindas,” sacīja Abu Meri, piebilstot, ka līdzīga situācija ir arī daudziem citiem speciālistiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai arī šodien ducinās pērkons? Laika prognoze augusta pirmajai dienai
“Negaiss ar ļoti stipru lietu tuvojas Rīgai!” Sinoptiķis Bergšteins brīdina par laikapstākļiem
Negaidīti slēgta Latvijas-Baltkrievijas robeža

Pēc ministra teiktā, viens no risinājumiem varētu būt vienotas digitālās pieraksta sistēmas izveide. Tā ļautu gan pacientiem, gan ģimenes ārstiem vienuviet redzēt, kur un kad pie konkrētās specialitātes ārsta pieejami tuvākie brīvie pieraksta laiki gan Rīgā, gan citviet Latvijā.

Vienlaikus Abu Meri skaidroja, ka praksē ne vienmēr iespējams nodrošināt pierakstu pie viena konkrēta speciālista. Daļa ārstu strādā vairākās ārstniecības iestādēs, bet citi reģionos pieņem tikai atsevišķās dienās, tāpēc pieprasījums bieži vien pārsniedz pieejamību.

Tāpēc ministrs aicina pacientus, ja iespējams, izmantot iespēju doties pie cita kvalificēta speciālista, nevis gaidīt vairākus mēnešus, līdz atbrīvosies vieta pie konkrētā ārsta.

Vienlaikus viņš uzskata, ka ilgtermiņā digitāla pieraksta sistēma palīdzētu padarīt pacientiem pieejamāku informāciju par brīvajiem vizīšu laikiem un atvieglotu orientēšanos veselības aprūpes sistēmā.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kur tad reāli ir kaut kas?” Lemjot par slimnīcas reformu, izceļas kašķis starp premjeru un ekonomikas ministru
TV24
Kozlovska: Kamēr Lietuvā veselības aprūpe ir prioritāte, Latvijā tā tāda nav jau vairāk nekā desmit gadus
“E-(ne)veselība” atkal uguns krustcelēs: veselības tiesību eksperte ziņo par izmaiņām sistēmā, kas radījušas nopietnu problēmu pacientiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.