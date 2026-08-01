“Agrāk varēja, tagad vairs ne.” Sieviete vaicā Abu Meri, kāpēc pazudusi iespēja pierakstīties pie konkrēta ārsta 0
Daudzi pacienti pēdējos gados pamanījuši, ka pierakstīties pie konkrēta speciālista kļūst arvien grūtāk. Tā vietā ārstniecības iestādes nereti piedāvā vizīti pie cita ārsta, kuram ir tuvākais brīvais laiks. TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs aicināja veselības ministru Hosamu Abu Meri skaidrot, kāpēc vairs nav iespējams brīvi izvēlēties konkrētu ārstu un vai šo kārtību varētu mainīt.
Ministrs atzina, ka problēma ir reāla un ar to saskaras arī mediķi.
“Pat man pašam ir garas gaidīšanas rindas,” sacīja Abu Meri, piebilstot, ka līdzīga situācija ir arī daudziem citiem speciālistiem.
Pēc ministra teiktā, viens no risinājumiem varētu būt vienotas digitālās pieraksta sistēmas izveide. Tā ļautu gan pacientiem, gan ģimenes ārstiem vienuviet redzēt, kur un kad pie konkrētās specialitātes ārsta pieejami tuvākie brīvie pieraksta laiki gan Rīgā, gan citviet Latvijā.
Vienlaikus Abu Meri skaidroja, ka praksē ne vienmēr iespējams nodrošināt pierakstu pie viena konkrēta speciālista. Daļa ārstu strādā vairākās ārstniecības iestādēs, bet citi reģionos pieņem tikai atsevišķās dienās, tāpēc pieprasījums bieži vien pārsniedz pieejamību.
Tāpēc ministrs aicina pacientus, ja iespējams, izmantot iespēju doties pie cita kvalificēta speciālista, nevis gaidīt vairākus mēnešus, līdz atbrīvosies vieta pie konkrētā ārsta.
Vienlaikus viņš uzskata, ka ilgtermiņā digitāla pieraksta sistēma palīdzētu padarīt pacientiem pieejamāku informāciju par brīvajiem vizīšu laikiem un atvieglotu orientēšanos veselības aprūpes sistēmā.