Foto: Lauris Vīksne, Emīls Smelte, K.E. Klestrovs, Kitija Zaka, Megija Fabjačika, Ritvars Stankevičs.

FOTO. Apskaties! Valsts policija aicina atsaukties “Summer Sound” festivālā atrasto mantu īpašniekus 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:08, 5. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Aizvadītās nedēļas nogalē biji festivālā “Summer Sound” Liepājā un atgriezies mājās bez atslēgām, mobilā telefona vai citām mantām?

Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Veselam
Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā
Kokteilis
“Man sākas jauna dzīves dimensija…” dziedātājas Marijas Naumovas ģimene kļuvusi par vienu laimi lielāka
Lasīt citas ziņas

Apskaties, varbūt tās šobrīd atrodas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē Liepājā, Bāriņu ielā 3!

Ja atpazīsti savas mantas, zvani darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruņa numuru 63404695 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā!

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirms Trampa ierašanās pie viņa golfa kluba aiztur bruņotu vīrieti. Viņa mājās atrastais rada vēl lielākas bažas
Krimināls
Kārsavas izspiešanas lietā negaidīts turpinājums – izmeklētāji atklājuši vēl virkni noziegumu
Kokteilis
Dailes teātrī jaunas sejas, bet kādai zvaigznei durvis aizveras pavisam. Žagars neslēpj: “Diemžēl viņa nav pieprasīta”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Tūkstošiem cilvēku, ugunis un pasaules līmeņa zvaigznes – Liepājā aizvadīta pirmā “Summer Sound” diena
FOTO. Pirmie ballētāji jau iekārtojas telšu pilsētiņā! Sākas “Summer Sound 2026”
Liepāja būs teju paralizēta – šoferi, esiet gatavi! Šodien sākas “Summer Sound”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.