FOTO. Apskaties! Valsts policija aicina atsaukties “Summer Sound” festivālā atrasto mantu īpašniekus 0
Aizvadītās nedēļas nogalē biji festivālā “Summer Sound” Liepājā un atgriezies mājās bez atslēgām, mobilā telefona vai citām mantām?
Apskaties, varbūt tās šobrīd atrodas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē Liepājā, Bāriņu ielā 3!
Ja atpazīsti savas mantas, zvani darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruņa numuru 63404695 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!