Ar ko atšķiras Polijas ogas no Latvijas ogām? Skaidro PVD ģenerāldirektors 0

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LA.LV
9:41, 15. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Latvijas un Polijas ogu galvenā atšķirība bieži vien nav ķīmiskajā sastāvā vai šķirnēs, bet gan ceļā no lauka līdz pircējam, tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis kāda raidījuma skatītāja jautājumu.

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Viņš norādīja, ka Latvijas ogu priekšrocība un galvenā atšķirība ir īsāks piegādes ceļš – pircējs tās bieži var iegādāties teju uzreiz pēc novākšanas: “Īpaši tagad dažādās vietās Latvijā ir tirdzniecības stendi pat pie zemeņu laukiem. Tur jūs nopērkat ideāli svaigas ogas.”

Savukārt ievestajām ogām ceļš līdz patērētājam ir garāks – tās piedzīvo transportēšanu, uzglabāšanu un izplatīšanas posmus: “Pie jums tās nonāk jau ne tik svaigas.”

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Vienlaikus Balodis uzsvēra, ka automātiski nevar apgalvot, ka vienas valsts ogas būtu ķīmiski labākas par citām: “Ķīmiski, un arī skatoties pēc šķirnēm, bieži vien atšķirības nav.”

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