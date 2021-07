“Perfecto” saimnieki Lāsma un Haralds Salmiņi eksperimentālajā virtuvē, kur tiek izmēģinātas jaunas receptes. Čia sēklu krekeri top eksporta tirgiem. Foto: Timurs Subhankulovs

Ar “Lutausi” iekaro pasauli! Kā latviešu ģimenes uzņēmumam izdodas radīt perfektu “bērnības garšu” Ieteikt







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Krimuldas novadā esošais ģimenes uzņēmums vairāk pazīstams ar saviem “Kuki-Muki” saldumiem, kas atgādina bērnības garšu. Uzņēmuma direktors Haralds Salmiņš neslēpj – tieši tāda bija viena no uzņēmuma radīšanas idejām. Jaunos produktus izstrādā un rada viņa dzīvesbiedre, “Perfecto” īpašniece Lāsma Salmiņa.

Pirmie produkti tapuši nelielajā ģimenes virtuvē. Sākoties 2008. gada ekonomiskajai krīzei, tolaik finanšu jomā strādājošais Haralds Salmiņš nonācis pie secinājuma, ka jāveido savs bizness, un 2010. gadā ģimene nodibinājusi “Perfecto”. Kāpēc šāds nosaukums? Visam jābūt perfekti, atklāj Lāsma Salmiņa.

No tirdziņiem līdz eksportam

Sākotnēji Salmiņu ģimene brauca uz tirdziņiem Straupē, Kalnciema ielas tirgū un citviet, kur darbojās kā mājražotāji. Pamazām auguši, nodibināja savu SIA, atrada piemērotas telpas ražotnei un sāka ceļu uz veikaliem. Pēc iekļūšanas “Rimi” un “Maxima” tirdzniecības tīklos sākās eksporta tirgus apgūšana. Šobrīd “Perfecto” savu produkciju eksportē uz Lietuvu, Igauniju un Lielbritāniju.

Jautāju Haraldam Salmiņam, kā šajā saldumu pārbagātībā notika izvēle, ko ražot. “Esam veselīga dzīvesveida piekritēji, tāpēc visi gardumi radīti tā, lai tajos būtu pēc iespējas mazāk E vielu. 95% produktu to nav vispār, liela daļa produktu nesatur miltus, bet daļa nesatur glutēnu. Vēl daļa nesatur cukuru vai tā saturs ir minimāls,” skaidro Salmiņš.

Mērķis bija ražot tā saucamos nišas produktus, lai varētu atšķirties no masu produkcijas. Taču jārēķinās, ka šo produktu ražošanai nepieciešamās izejvielas – sēklas, rieksti – ir dārgākas, līdz ar to produkcijas gala cena arī augstāka salīdzinājumā ar citu ražotāju piedāvāto. Sākotnēji uzsvars tika likts uz sēklu bumbiņu ražošanu, taču vislielāko pircēju piekrišanu izpelnījies tieši “Lutausis” – produkts no sēklām, riekstiem un žāvētiem augļiem.

Tagad gan šo produktu popularitātē pārspējis “Kuki-Muki”. “Tas nav mūsu radīts produkts, bet gan citur noskatīts un pilnveidots. Labi, ka tas nokļuva pie mums, jo uzņēmumam tas deva sava veida izrāvienu,” uzsver Salmiņš. Lipīgs un pozitīvas emocijas izraisošs izrādījies produkta nosaukums, ko labi uztver un izprot klienti Vācijā, Krievijā, Uzbekistānā un Azerbaidžānā.

“Jebkurš produkts ir kā bērns, kurš vispirms jārada, jāiznēsā un tikai tad var laist tautās. Kad produkts ir gatavs un notestēts, tikai tad laižam tirgū,” stāsta uzņēmējs. Tā tas noticis gan ar tradicionālajiem “Perfecto” produktiem, gan proteīna cepumiem un linsēklu krekeriem, kas tirgū parādījās salīdzinoši nesen.

Turklāt nedrīkst nokavēt īsto brīdi palaišanai tirgū – tad, kad līdzīgu produktu laiž tirgū lielie ražotāji, jau ir par vēlu. Lai iekarotu savu tirgus nišu, mazajiem ražotājiem jāpaspēj pirmajiem un jābūt gataviem strauji reaģēt uz izmaiņām tirgū.

“Perfecto” produktu eksports tika uzsākts 2015. gadā, sākotnēji tikai uz Lietuvu. Lietuvai sekoja Igaunija un vēlāk – Lielbritānija. Aptuveni gadu notika sadarbība ar Izraēlu, arī Vācija bija eksporta valstu sarakstā. Turpmāk uzņēmējs vēlas atrast sadarbības partnerus Polijā un citās valstīs.

Iepriekš jau bija izveidoti kontakti ar Krieviju, bet patlaban sankciju dēļ eksporta izredzes ir minimālas. “Krievijas patērētājam mūsu produkti būtu ļoti saprotami, turklāt viņš skatās uz mums kā augstvērtīgu Eiropas valsti ar kvalitātes zīmi. Diemžēl politika spēlē savu lomu,” klāsta uzņēmējs.

Paplašina iespējas

Lai paplašinātu produkcijas klāstu ar līdzīga virziena produktiem, septiņu gadu laikā Salmiņu ģimene iegādājusies vēl trīs uzņēmumus. Tagad produktu portfelī ir gan šķiedrvielas, gan dažādu sēklu eļļas. “Viena iespēja ir produktus radīt pašam, bet otra – piesaistīt citus. Ja tirgū redzams labs produkts, kuru īpašnieks vairs nevēlas virzīt tālāk, esam gatavi to pārņemt,” savu biznesa modeli raksturo uzņēmējs.

Viena laba iespēja gan savulaik palaista garām, taču Salmiņš sola turpmāk tādas kļūdas vairs neatkārtot. Viņš lēš, ka veselīgo produktu tirgus daļa ir apmēram 10–15%, taču ne katrs ir gatavs tos izvēlēties cenas dēļ. Būtībā “Perfecto” rīkojas pretēji valdošajai tirgus tendencei – ražot produktus no lētākām izejvielām un ar lielāku derīguma termiņu. “Mēģinām izglītot sabiedrību, lai cilvēki saprastu, ko viņi ēd, un prieks, ka jaunieši aizvien vairāk par to aizdomājas,” uzsver uzņēmējs.

Lai palielinātu ražošanas iespējas, Salmiņi iecerējuši modernizēt blakus telpas bijušajā Krimuldas pienotavā, kas šobrīd netiek izmantotas. Ēka celta pirms vairāk nekā 20 gadiem, un nepieciešama telpu renovācija. Projekts jau iesniegts Lauku atbalsta dienestā, un drīzumā tiek gaidīta atbilde par projekta apstiprināšanu.

Pēc projekta realizācijas uzņēmums iegūs divas reizes lielākas telpas, kas ļaus paplašināt produkcijas sortimentu, ko piedāvāt eksportā. Kā redzams esošajās telpās, ražotne tās ir pāraugusi un ar steigu nepieciešama paplašināšanās. “Ja vērtētu, cik eiro apgrozām uz noteiktu platību, varētu būt saraksta priekšgalā ar mazāko platību,” smaida uzņēmējs.

Viņš uzskata, ka sākumā sevi jāpierāda ar darbiem, jāatrod jauni tirgi un tikai pēc tam var kalt plānus par paplašināšanos. Jābūt gatavam augt, un te liela loma ir zināšanām, komandai un resursiem. Mazajos uzņēmumos bieži vien vadītājs dara vairākus darbus uzreiz, būdams gan orķestris, gan diriģents un tas bieži vien noēd laika resursus operatīvajā darbībā,” spriež Salmiņš. Lai stiprinātu darbību eksportā, “Perfecto” jau tuvākajā laikā plāno pieņemt darbā eksporta menedžeri.

Apgrozījumu – desmitkāršot!

Jautāju, kādu uzņēmējs redz savu kompāniju pēc pieciem gadiem. “Apgrozījums jākāpina vismaz desmit reizes. Tas ir ambiciozs mērķis, bet reāli sasniedzams ar pareizām darbībām un atbilstošiem resursiem,” viņš spriež. Pandēmija devusi grūdienu izglītoties un saprast, kā pareizi strukturēt komandu, lai izvirzītos mērķus sasniegtu.

Uzbūvējot jaunās telpas, parādīsies plašākas iespējas audzēt jaudas. Rūpes gan raisa pieaugošais saldumu imports no Ukrainas, kur ir lētāks darbaspēks un zemāka produkcijas pašizmaksa.

Savulaik Salmiņš strādājis finanšu jomā un pats radījis galda spēli “Oligo” ar devīzi “No sapņiem līdz miljonāram”. “Spēlē ir iekļauts viss biznesa process, tostarp ražošana, tirdzniecība un ekonomiskās pārmaiņas – augšupeja, lejupslīde un kā uz to reaģēt.

Mēģinām šo loģiku izmantot arī reālajā dzīvē – arī savā biznesā redzam, ka gaidāma tirgus “šūpošanās”, jo pēdējā laikā strauji augušas izejvielu un iepakojuma cenas, attiecīgi arī produktu pašizmaksa ir pieaugusi,” realitāti atklāj uzņēmējs. “Gaidāma kārtējā tirgus pārdale.”

Kāds būs šo procesu rezultāts, laiks rādīs, bet “Perfecto” pamazām virzās uz izvirzīto mērķi – iekarot pasauli ar “Lutausi” un “Kuki-Muki”.

ROBEŽPĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

SIA “Perfecto” dibināts 2010. gadā. Sākuši darbu kā mājražotāji, Salmiņi pakāpeniski izvērsuši darbu tirdziņos, mērķtiecīgi palielinot saražotās produkcijas sortimentu.

Dīgsts

2015. gadā sāk eksportu uz Lietuvu, kam seko Igaunija un Lielbritānija. Pašlaik aptuveni 70% no saražotā tiek eksportēts. Uzņēmums 2020. gadu pabeidza ar 285 tūkstošu eiro apgrozījumu un 53 tūkstošu eiro peļņu, tajā nodarbināti astoņi darbinieki.

Augļi

Tuvākais mērķis – ar ES līdzfinansējuma palīdzību paplašināt un modernizēt ražotni un uzsākt eksportu vēl uz citām valstīm. Piecu gadu laikā apgrozījumu plānots desmitkāršot.

VIEDOKLIS

Sabiedrība jāizglīto

Tirgus eksperti “Perfecto” produktus vērtē atzinīgi. Īpaši uzteicama ir vēlme ražot veselīgus produktus ar pievienoto vērtību, kā arī centieni tos eksportēt. Sabiedrība vairāk jāizglīto par ēšanas paradumiem un veselīguma aspektiem, sarunā ar “LB” uzsvēra vairāki eksperti. Lai arī tirgū vērojams plašs produktu klāsts, Krimuldas uzņēmēji mēģina iekarot savu nišu, un pamazām viņiem tas izdodas.