19:24, 15. oktobris 2025
Sentluisas zooloģiskais dārzs nesen vietnē “TikTok” dalījās ar īpašu mirkli: viena gada vecais pingvīns Bumi izbaudīja jautru burbuļu ballīti savā iekštelpu mājvietā “Penguin & Puffin Coast”.

Zoo darbinieki uzstādīja burbuļu mašīnu, lai pingvīns varētu rotaļāties, pētot un ķerot burbuļus – un Bumi to izbaudīja no visas sirds!

Arī sociālo tīklu lietotājiem pielipa Bumi prieks, un viņi norādīja, ka lielie pingvīni, kas neliekas ne zinis par burbuļiem, varētu no mazā Bumi šo to pamācīties par mirkļa baudīšanu un priecāšanos.

