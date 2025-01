“Ar stulbumu to vairs nevar izskaidrot!” Stendzenieks uzskata, ka Reiram vai Briškenam vajadzētu pasēdēt 48 stundu izolatorā Ieteikt







“Skumji secināt, ka tāds ironijas, sarkasma un parodijas žanrs kā tāds ir miris, jo vienu dienu izdomājot kādu ārprātīgāko joku, tas nākamajā dienā jau parādās ziņu portālos un ir noticis realitātē,” TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” izsakās Ēriks Stendzenieks, reklāmas speciālists.

Viņš runā par visām peripetijām, kas notiek ar ap “airBaltic” un “Rail Baltica”.

“Vai nupat Jaunās vienotības runasvīrs iznāca ar paziņojumu, ka lepni samazinās bērnu pabalstus. Ļoti demonstratīvi runājot, ka tieši tā, kā samazinās dzimstība, tā arī pabalsti. Viņš bija ļoti lepns par to, ka vienreiz ir ciets vārds teikts. Es kļūstu arvien bažīgāks, ka ar neizdarību, stulbumu vai nekompetenci šo vairs nevar izskaidrot,” Stendzenieks teic.

Viņš norāda, ka skatoties no kuras puses grib, tas izskatoties pēc sabotāžas. “Neviens tik stulbs nevar būt!”

Stendzenieks arī piemin Dombura “Kas notiek Latvijā?” raidījumu, kur politiķiem konkrēti prasot par projekta pieaugošajām summām, tiek atbildēts skaistās frāzēs vien. “Viņi maļ uz riņķi un atpakaļ, nu neviens nevar būt tik dumjš, pamatskolu tomēr ir pabeiguši. Es baidos, ka ar stulbumu vien es to nespēju izskaidrot,” viņš nespēj vairs izturēt.

Reklāmas speciālists uzdod retorisku jautājumu – no kurienes viņi to drosmi ir saēdušies? “Man ir aizdomas, ka cilvēki ir pazaudējuši baiļu sajūtu, jo viņi nevienu reizi nav aizturēti. Ne Ašeradens, ne Reirs, Briškens, pie viņiem kratīšanas nav veiktas, nav pasēdējuši 48 stundas izolatorā, varbūt no tā viņiem rodas fenomenāla nesodāmības un bezatbildības sajūta!” Stendzenieks saka.