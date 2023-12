“Atteicos no ļoti perspektīva pētījuma, ar ko var nogalināt vēža šūnu…” Kalviņš atklāj, kāpēc aizvien tur noslēpumā pats savu pētījumu Ieteikt







Vai pareiza zinātnes sasniegumu izmantošana ir vispār iespējama vai tā ir tāda nolemtība, ka zinātnes sasniegumi tiek izmantoti kādās interesēs? Šādus jautājumus TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” uzdeva profesoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidentam un Latvijas Universitātes (LU) padomes priekšsēdētājam Ivaram Kalviņam, diskutējot par zinātnes attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī paša profesora darba pieredzi daudzu gadu garumā.

“Parasti jau zinātnieku mēģina padarīt par atbildīgu par viņa rezultātu izmantošanu, kaut gan viņš nav tas izmantotājs. Tā, piemēram, ir ar visām sprāgstvielām, dinamītu, Nobeli un citām lietām. Ja dinamītu izmanto kalnu rūpniecībā, lai saspridzinātu nevajadzīgos iežus, nu tad tas ir labs darbs! Un atklāt tādu sprāgstvielu, kuru var droši spridzināt, kaut gan tur to nelieto – tur lieto amonija nitrātu, tas nav būtiski…Bet ir daudzi atklājumi, kurus mēģina tūlīt pielietot cilvēku iznīcināšanai,” tā TV24 raidījumā skaidroja profesors Kalviņš.

Vai zinātniekiem ir tādas morālas tiesības veikt šādus atklājumus, vai viņi pasaka, ka nav pie tā vainīgi? Uz šo jautājumu LZA prezidents atteica: “Nu, gan jā, gan nē! Es pats savā mūžā esmu vienreiz atteicies turpināt pētījumus – pats sev, mani neviens nespieda! Atteicos no ļoti perspektīva pētījuma, ar ko var nogalināt vēža šūnu. Bet tikko es sapratu, ka tādā veidā var nogalināt arī cilvēku, tad tūlīt izmantos nogalināšanai, es nospriedu, ka labāk turēšos pa gabalu no šīs tēmas!”

Kurā brīdī Jūs to sapratāt? Tas bija tāds pētījums? Kalviņš turpināja stāstīt: “Jā, tad, kad mērījumi parādīja, kā to var izdarīt.” Kalviņš atteicās no šāda pētījuma, bet vai zinātnieks zina, ka ir tādi viņa kolēģi, kas neatsakās? “Nu, kamēr viņi nav to paši atklājuši, tas paliek noslēpums. Respektīvi, ja tā ideja nav, un es neesmu redzējis nevienas publikācijas šajā jomā, nu tad tā arī aizies…pagaidām,” piebilda profesors Kalviņš, atklājot TV24 raidījumā, ka savulaik atteicies no perspektīva vēžu šūnu nogalināšanas pētījuma, jo līdz ar to būtu iespējams nogalināt arī pašu cilvēku.