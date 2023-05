Foto: SHUTTERSTOCK

LA.LV redakcijā saņēmām kādas sašutušas lasītājas ziņu, kura savai automašīnai ir izvēlējusies Kasko apdrošināšanu, taču brīdī, kad to patiešām nākas izmantot, viss vairs nav tik vienkārši.

Lasītāja raksta: “Manai automašīnai ir Kasko – esmu izvēlējusies veikt ikmēneša maksājumus apdrošinātājiem, lai pretī saņemtu sirdsmieru un nebūtu jāsatraucas brīdī, kad rodas kādas nepatikšanas. Lai neparedzēti izdevumi par remontu mani neizsistu no sliedēm. Taču praksē viss izrādījās ne tik vienkārši.

Diemžēl neveiksmīga manevra rezultātā gadījās iebuktēt mašīnu. Pārdzīvoju, taču mierināja fakts, ka man ir Kasko, tātad remonts neizmaksās daudz, un man par to nebūs jāsatraucas. Viss kā pienākas – aizpildīju pieteikumu bankā (tieši tur esmu izvēlējusies apdrošināt auto), pēc tam devos uz izvēlēto autoservisu, lai safotografētu defektu un pieteiktos uz remontu. Veicu savu pašriska maksājuma daļu.

Servisā man norādīja, ka viss ir izdarīts, atliek vien gaidīt, jo esot liela noslodze. Gaidīju nedēļu, otru, trešo… Nu jau pagājis vairāk nekā mēnesis, bet mana rinda nav pienākusi. Tas nav normāli! Es veicu ikmēneša maksājumus, lai man nebūtu jāpaliek bez auto, bet būtībā tieši tas šobrīd ir noticis. Jau vairāk nekā mēnesi esmu bez auto, kas zina, cik ilgi vēl pēc tam notiks remonta darbi.

Visticamāk, izdevīgāk ir katru mēnesi nolikt Kasko domāto naudu malā un nepieciešamības gadījumā veikt remontu. Kāpēc ir šāda situācija? Varbūt redakcija var man palīdzēt un noskaidrot atbildi uz šo jautājumu?”

Arī mūs šis jautājums ieinteresēja, tāpēc uzdevām to divu apdrošināšanas kompāniju pārstāvjiem – Aldim Eņģelim, transportlīdzekļu apdrošināšanas produktu vadītājam, un Ģirtam Kubliņa, If Apdrošināšanas transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājam. Kā viņi skaidro šo situāciju?

Cik ātri iespējams saņemt remonta pakalpojumus?

“Ergo” pārstāvis skaidro: “Pēc negadījumā gūto automašīnas bojājumu pieteikšanas, autoservisam pēc iespējas ātrāk jāveic bojātās automašīnas apskate, jāsastāda remonta darbu tāme, jāsaskaņo tā ar apdrošinātāju un, ja nepieciešams, jāpasūta auto rezerves daļas. Pēc rezerves daļu saņemšanas serviss var sākt remontu. Laiks, cik ilgi ir jāgaida rindā, līdz serviss sāk transportlīdzekļa remontu, ir atkarīgs no servisa noslodzes, auto bojājumu pakāpes un no rezerves daļu saņemšanai nepieciešamā laika.”

“If” eksperta skaidrojums situāciju ataino precīzāk un parāda arī iespējamos iemeslus: “Konkrēto iemeslu, kāpēc lasītājas gaidīšanas laiks ir ievilcies tik ilgs, komentēt nevaram, jo nezinām gadījuma nianses, tomēr varam komentēt šī brīža situāciju tirgū. Šobrīd vairākos servisos ir izveidojušās garas rindas, kur gaidīšanas laiks var būt arī ilgāks par mēnesi. Situācija var būt atšķirīga kā servisos, tā reģionos, jo noslodze ne visās remontu iestādēs ir vienāda, līdz ar to arī gaidīšanas laiks.”

Kas ietekmē gaidīšanas ilgumu?

Tā kā no lasītājas jautājuma nav iespējams precīzi saprast, kur automašīna ir apdrošināta, vaicājām ekspertiem, kas ietekmē gaidīšanas ilgumu viņu klientiem.

Iegādājoties ERGO KASKO polisi, ja automašīna ir 3-8 gadus veca, klients pats var izvēlēties tās remonta vietu: 1. remontu pie dīlera; 2. remontu klienta izvēlētā servisā, kas nav dīleris; 3. remontu ERGO sadarbības servisā. Ja klients remonta veikšanai izvēlas ERGO sadarbības servisu, tad ERGO Rīgā piedāvā veikt remontu kādā no četriem sadarbības servisiem un klients var izvēlēties sev tuvāko vai to, kas var ātrāk pieņemt automašīnu apskatei un remontam.

Ja automašīnai ir būtiski bojājumi, tā nav braucama un remonta laikā paredzēts mainīt bojātās detaļas, rezerves detaļu pasūtījumu sāk tikai pēc tāmes saskaņošanas, savukārt remontu sāk pēc visu tam nepieciešamo rezerves detaļu saņemšanas.

Tāmes sagatavošanas termiņi ir atkarīgi no automašīnas bojājumu pakāpes. Pie nelieliem bojājumiem, kad nav nepieciešama detaļu nomaiņa, tāme tiek iesniegta 2-3 darba dienu laikā no automašīnas apskates dienas. Ja remonta laikā nepieciešams nomainīt bojātās detaļas, tāme tiek iesniegta 2-3 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo detaļu cenu apzināšanas, t.i., pēc detaļu piegādātāja/-u atbildes sniegšanas. Jāņem vērā, ka vienas automašīnas remontam detaļas var tikt pasūtītas no dažādiem piegādātājiem (virsbūves detaļas, balstiekārtas detaļas utt.).

Tāpat gaidīšanas laiku ietekmē arī remontam nepieciešamo detaļu piegādes ātrums. Ja automašīnas bojājumi ir viegli, detaļas nav nepieciešams pasūtīt, remontu ir iespējams saņemt ātrāk – tas var tikt uzsākts nedēļas laikā pēc tāmes saskaņojuma.

“If” skaidro, ka gaidīšanas ilgums atkarīgs no katras konkrētās remonta iestādes situācijas, ko var ietekmēt visdažādākie iemesli. Izplatītākie:

– izteikts personāla trūkums, pamatā krāsotāji un salicēji. Ja no ierindas izkrīt viens no meistariem tikai uz nedēļu, tas remontdarbu ciklu var izjaukt vismaz uz 2 nedēļām;

– rezerves detaļu deficīts. Vairākiem auto zīmoliem atsevišķas rezerves daļas ir grūti pieejamas. Tas attiecas kā uz jaunām, tā arī uz lietotām rezerves daļām. Konkrēto rezerves daļu trūkums aizkavē procesu, tāpēc pabeigt remontu nav iespējams un remonta laiks ievelkas.

Kā rīkoties autovadītājam?

Šie argumenti ir skaidri un cilvēcīgi saprotami, taču saprotams ir arī lasītājas sašutums. Kā tad viņai rīkoties? Kā apdrošinātāji viņu varētu mierināt?

A.Eņģelis iesaka par šo tēmu domāt jau laikus: “Lai novērstu situāciju, ka, gaidot remontu, paliekat bez automašīnas, KASKO polisē ir ieteicams iekļaut auto aizvietošanas risku. ERGO gadījumā tas paredz, ka klientam uz laiku līdz 15 dienām bez maksas tiek nodrošināts nomas auto, kamēr bojātā automašīna nav braucama.”

Savukārt Ģ.Kubliņš iesaka: “Auto sadursme ir emocionāli nepatīkams brīdis ikvienam autovadītājam, tāpēc vislabākais drošības spilvens ir gan obligātā OCTA, gan brīvprātīgā KASKO apdrošināšana. Tomēr ieteikumi autovadītājiem būtu sekojoši:

– pirms izlemiet par auto servisu, kurā tiks labots auto, pārliecinieties, cik ilgs servisa laiks tiek solīts, jo vienmēr apdrošinātājs piedāvā izvēlēties starp vairākām partneru iestādēm, tāpēc ir iespēja izvēlēties nevis pirmo piedāvāto, bet kādu no alternatīvām.

– neatteikties no KASKO apdrošināšanas. Lai gan nezinot lasītājas pieredzi, nevaru komentēt konkrēto gadījumu, tomēr mūsu pieredze rāda, ka KASKO gadījumi mēdz būt tādi, kur izmaksas mērāmas vairākos tūkstošos eiro, un auto nebūt nav jābūt jaunam. Šādā brīdī noteikti nebūs izdevīgāk norēķināties pašam.

– pirms iegādājaties KASKO, pārliecinieties par polises segumiem. Piemēram, If Apdrošināšana piedāvā četras KASKO apdrošināšanas polises ar dažādiem segumiem. Trīs no tām nodrošinās nomas auto no pirmās remonta dienas un uz visu remonta laiku, neatkarīgi no laika, kuru auto būs servisā. Savukārt, ja auto nav braucams, tad nomas auto klients var izmantot jau no negadījuma dienas.

Secinājumi?

– Līdz ar to ir skaidrs, ka šobrīd remonti patiešām mēdz kavēties, jo autoservisi ir noslogoti un tiem ir nepietiekams darbinieku skaits.

– Lai nākotnē izvairītos no šādām situācijām, vēlams noskaidrot, vai līgumā nav iespējams iekļaut nosacījumu, ka uz remonta laiku tiek piešķirts cits auto.

– Apdrošināšanai ir vislielākā nozīme, ja auto nepieciešams dārgs remonts.