Foto: Zane Bitere/LETA

Būs traki! Brīdina visus līgotājus par to, kas šodien notiks Rīgā 0

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LETA
7:27, 19. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien pēcpusdienā, dodoties prom no Rīgas, jārēķinās ar intensīvu satiksmi Pierīgā un tradicionālajiem “pirms Jāņu sastrēgumiem”, atzīmē “Latvijas valsts ceļi”.

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“Pēcpusdienā Pierīgā autovadītājiem jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi. Aicinām plānot papildu laiku ceļam un izvēlēties braukt ārpus intensīvākās satiksmes stundām,” mudina ceļu apsaimniekotāji.

Šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Būvdarbi tur notiks vēl līdz jūlija sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi vēl ir iespējami.

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Pašlaik kopumā remontdarbi Latvijā notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, kur ir divi luksoforu posms un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kur šķērsošanas laiks ir aptuveni 25 minūtes, un uz Daugavpils apvedceļa.

Uz ceļa Rēzekne- Ludza- Terehova pie Ludzas ir ieviesti ātruma ierobežojumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir aptuveni 20 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir no Vecpiebalgas līdz Madonai, no Litenes līdz Balviem, uz ceļa Bauska- Aizkraukle no Ozolaines līdz Bārbelei, kā arī uz ceļa Roja – Valdemārpils. Tajos visos ir ieviesti daudzi luksoforu posmi un jāierēķina vismaz papildu pusstunda ceļā.

Uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži- Koknese vairāk nekā 48 kilometru garumā atjauno asfaltbetona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi, kur arī jārēķinās ar vismaz papildu pusstundu ceļā.

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