Ceļu satiksmes negadījumu statistika Latvijā, lai neteiktu vairāk, raisa bažas. Katru dienu ceļu satiksmes negadījumos cieš cilvēki, nereti iznākums ir letāls. Bet, kā ir ar mājas mīluļiem, kas atrodas automašīnās?
Mājdzīvnieki cilvēkiem bijuši līdzās jau gadsimtiem ilgi. Suņi, kaķi, putni, grauzēji, zivtiņas un pat eksotiski dzīvnieki spēj ienest mājās prieku, mīļumu un dzīvīgumu. Katram dzīvniekam ir savs raksturs – suņi bieži tiek uzskatīti par uzticīgiem sargiem un kompanjoniem, kaķi par neatkarīgiem, bet mīļiem draugiem, savukārt putni un grauzēji sniedz īpašu čalošanu un rotaļīgumu ikdienā.
Rūpes par mājdzīvnieku nozīmē ne tikai barošanu un pajumtes nodrošināšanu, bet arī mīlestību, uzmanību un laiku. Dzīvnieki bieži kļūst par pilnvērtīgiem ģimenes locekļiem, kas spēj samazināt stresu un uzlabot noskaņojumu. Tie māca atbildību, pacietību un beznosacījuma mīlestību.
Kopš pērnā gada 1. jūlija spēkā stājušies jauni noteikumi par mājdzīvnieku pārvadāšanu automašīnā. Jau toreiz vēstījām, ka droši un likumiski pareizi pārvadāšanas veidi ir šādi:
-dzīvnieku ievieto pārvietošanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī, ko nostiprina ar drošības jostu sistēmu tā, lai to noturētu sēdeklī;
-dzīvniekam uzliek iemauktus, pie kuriem piestiprināta tam paredzēta speciāla automašīnas drošības josta;
-dzīvnieku ievieto atsevišķi no transportlīdzekļa salona nodalītā bagāžas nodalījumā;
-dzīvnieku ievieto speciāli paredzētā būrī, ko ievieto transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā;
dzīvnieku ievieto speciālā dzīvnieka transportēšanas piekabē, kas aprīkota ar ventilāciju, kondicionētāju un apsildi.
Zemkopības ministrijā uzsver, ka noteikumi ieviesti, rūpējoties par cilvēku un dzīvnieku drošību un veselību un tādēļ, lai dzīvnieks netraucētu transportlīdzekļa vadītāju, nenovērstu viņa uzmanību no satiksmes.
Kā sabiedrībai ar drošu mājdzīvnieku pārvadāšanu veicies līdz šim?
Pārtikas un veterinārā dienesta Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Meldra Ivbule – Sjanita skaidro: “Tā kā PVD neveic pārbaudes ceļu satiksmē, dienesta rīcībā nav informācijas par ceļu satiksmes negadījumos cietušo suņu skaitu un sodītajiem autovadītājiem.
Valsts policija veic autovadītāju pārbaudes un nosūta PVD izskatīšanai informāciju par šo pārbaužu laikā konstatētajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar neatbilstošu suņu pārvadāšanu. Šogad no Valsts policijas saņemtas sešas šādas lietas. Visos gadījumos piemērots naudas sods, vidēji 25 eiro apmērā.”