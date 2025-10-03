Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Zane Bitere/LETA

Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai 0

LA.LV
22:32, 3. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Kāda nejauša sarunas noklausīšanās rosinājusi plašākas pārdomas par Latvijas sabiedrības attieksmi pret palīdzību Ukrainai. Kamēr vieni uzskata, ka palīdzība ir nepieciešama un morāli pamatota, citi to sauc par resursu izšķērdēšanu un uzdod jautājumu – kādēļ par Rietumu ģeopolitiskajām interesēm būtu jāmaksā Latvijas iedzīvotājiem?

Reklāma
Reklāma
“Īstā dzīve sākas tikai pēc tam!” Cilvēki, kas piedzīvojuši nāvi atklāj, ko redzējuši viņsaulē – pieci patiesi stāsti 46
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Veselam
Dzīvo ilgāk un jūties jaunāks: 8 ikdienas paradumi, kas glābj no priekšlaicīgas novecošanās un sirds problēmām
Lasīt citas ziņas

Kristaps sociālo mediju platformā “X” dalās savās pārdomās un dzirdētās sarunas detaļās: “Nejauši noklausīta divu latviešu saruna pie blakus galdiņa uzdzina nelabumu. Sarunā viens dalībnieks šutinājās par kādu abu kopīgu paziņu, kas aktīvi atbalsta Ukrainu un dodas ukraiņiem palīgā. Saka, tas nebūtu jādara. Ukraiņiem nebūtu jādod mūsu resursi. Principā viņš ir gatavs, te nāks krievi un ne vārda nedzirdēju par to, kā šis lupata taisās aizstāvēt šo valsti. Padosies un atdosies, lai tikai saglabātu savu nožēlojamo dzīvību. Fu, klauni!”

Kāds cits lietotājs ar segvārdu @0cenzuras raksta: “Ja cilvēki neatbalsta bezjēdzīgu līdzekļu izšķērdēšanu Ukrainā tas nenozīmē ka viņi automātiski atbalsta okupantus. Problēma nav viņos bet tavā vienšūņa domāšanā. Ukraina uzkrāva Eiropai uz kakla nevajadzīgu problēmu. Nevajag palīdzēt stulbeņiem, tiem palīdzības nekad nebūs gana.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
Skrien prom un saskrāpē saimnieku: kāpēc lielākajai daļai kaķu ir tik ļoti bail no ūdens?
Kokteilis
Līderība vai kaislīgums? Uzzini, ko par tevi atklāj tava vārda pirmais burts
VIDEO. Pirmā nakts gandrīz kļuva liktenīga: kā tagad klājas Rīgas ZOO kapibaru mazulim?

Vēl kādam lietotājam rodas jautājums: “Un mums būtu jādod mūsu resursi Ukrainai? Labdarība ir no brīvas gribas, nevis piespiedu kārtā. Ja rietumi par katru cenu grib iekļaut savā interešu sfērā Ukrainu, tad kādēļ par to ir jāsamaksā mums, kas cīnās par resursu un ES sadalījumu?”

Kāds lietotājs pauž savu nostāju: “Gaidīji ko? Ka visi paklausīgi metīsies uz ambrazūras, lai aizsargātu ko? Lai pēc tā cilvēka nāves ar viņa bērniem izrēķinātos šī kundzīte? Ukraiņiem ir nepieciešams palīdzēt. Tomēr aizsargāt šeit esošos cilvēkus-ir stipri jāpiedomā vai tas ir vajadzīgs.”

LA.LV Aptauja

Vai Latvijai būtu jāturpina sniegt palīdzība Ukrainai?

  • Jā, esmu pārliecināts, ka viņu uzvara ir svarīga arī mums
  • Nē, resursi jānovirza tikai Latvijas vajadzībām
  • Palīdzību var sniegt, bet tai jābūt brīvprātīgai, nevis piespiedu kārtā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija turpina terorizēt Ukrainu: naktī iznīcinātas vairākas gāzes iekārtas. Eksperti norāda, ka šis ir vērienīgākais uzbrukums kopš kara sākuma
Krievijas radītais spiediens pieaug: Putins ASV virzienā raida brīdinošus signālus
Šis ASV lēmums varētu mainīt kara gaitu, bet par to jāmaksā būs mums, eiropiešiem!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.