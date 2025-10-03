Palīdzība vai resursu izšķērdēšana? Sabiedrībā uzvirmo strīdi par palīdzību Ukrainai 0
Kāda nejauša sarunas noklausīšanās rosinājusi plašākas pārdomas par Latvijas sabiedrības attieksmi pret palīdzību Ukrainai. Kamēr vieni uzskata, ka palīdzība ir nepieciešama un morāli pamatota, citi to sauc par resursu izšķērdēšanu un uzdod jautājumu – kādēļ par Rietumu ģeopolitiskajām interesēm būtu jāmaksā Latvijas iedzīvotājiem?
Kristaps sociālo mediju platformā “X” dalās savās pārdomās un dzirdētās sarunas detaļās: “Nejauši noklausīta divu latviešu saruna pie blakus galdiņa uzdzina nelabumu. Sarunā viens dalībnieks šutinājās par kādu abu kopīgu paziņu, kas aktīvi atbalsta Ukrainu un dodas ukraiņiem palīgā. Saka, tas nebūtu jādara. Ukraiņiem nebūtu jādod mūsu resursi. Principā viņš ir gatavs, te nāks krievi un ne vārda nedzirdēju par to, kā šis lupata taisās aizstāvēt šo valsti. Padosies un atdosies, lai tikai saglabātu savu nožēlojamo dzīvību. Fu, klauni!”
Kāds cits lietotājs ar segvārdu @0cenzuras raksta: “Ja cilvēki neatbalsta bezjēdzīgu līdzekļu izšķērdēšanu Ukrainā tas nenozīmē ka viņi automātiski atbalsta okupantus. Problēma nav viņos bet tavā vienšūņa domāšanā. Ukraina uzkrāva Eiropai uz kakla nevajadzīgu problēmu. Nevajag palīdzēt stulbeņiem, tiem palīdzības nekad nebūs gana.”
Vēl kādam lietotājam rodas jautājums: “Un mums būtu jādod mūsu resursi Ukrainai? Labdarība ir no brīvas gribas, nevis piespiedu kārtā. Ja rietumi par katru cenu grib iekļaut savā interešu sfērā Ukrainu, tad kādēļ par to ir jāsamaksā mums, kas cīnās par resursu un ES sadalījumu?”
Kāds lietotājs pauž savu nostāju: “Gaidīji ko? Ka visi paklausīgi metīsies uz ambrazūras, lai aizsargātu ko? Lai pēc tā cilvēka nāves ar viņa bērniem izrēķinātos šī kundzīte? Ukraiņiem ir nepieciešams palīdzēt. Tomēr aizsargāt šeit esošos cilvēkus-ir stipri jāpiedomā vai tas ir vajadzīgs.”
Ko var otram iedot tas, kuram pašam nekā nav?
— maijroze (@maijaroze_) October 2, 2025
Daudzi pārkrievotie latvieši atbalsta okupantus.
— Maris (@Marutks) October 2, 2025
Nu sorry, bet kāds reāli labums atdot savu dzīvību, kas ir visvērtīgākais kas vien var būt, par valsti (vai drīzāk valsts varu)?
Par savu zemi jā, par saviem līdzcilvēkiem arī jā, bet par valdību?
…
PA lielam mūsu valdība būtu pirmie kas ar (fail)baltic aizlidotu drošībā…
— ✴S͟͞I͟͞G͟͞N͟͞A͟͞L (@Mathway_Gordon) October 2, 2025
Nu atbalstīt un naudu dot noteikti nevajadzētu. Pašiem 20 miljardu parāds, slimnīcas nolaistas, provinces izmirušas, bērnu pabalsti kapeikas, bet mums vēl citi jābaro. Un nejau tu, resnais vepris, kas mašīnās bezdē pa Eiropu 24/7 būs tas lielais aizstāvis. Čangaļu klauns.
— Biedrs Biedriņš (@xu308investor) October 2, 2025