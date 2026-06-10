Danusēvičs par to, kur paliek nauda: Depozīta operatori slēpj savu peļņu, tie ir milzīgi miljoni 0

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LA.LV
11:01, 10. jūnijs 2026
Ziņas Ekonomika

Visi iebildumi pret esošo sistēmu joprojām ir spēkā, jo ar tā saukto “akmens klinti” joprojām nav izdevies tikt galā, tā TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

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Viņš skaidroja, ka depozīta sistēmā darbojas ražotāji globālā līmenī, kuri pārvalda depozīta operatoru, un, viņaprāt, viņi “slēpj savu peļņu”.

Danusēvičs atgādināja, ka pirmajā gadā apgrozījums bijis četri miljoni, bet arī turpmāk tie esot “milzīgi miljoni”, un tirgotāji nezina, kur šī nauda tiek ieguldīta.

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Viņš minēja piemēru ar veikalu tīkliem – ir veikali, kuros uzstādīti divi depozīta aparāti, un sistēma darbojas, taču citiem veikalu tīkliem tiek atteikts uzstādīt divus aparātus, jo operators uzskata, ka tas nav nepieciešams. “Un tirgotājiem nav nekāda teikšana,” viņš piebilda.

Tāpat H. Danusēvičs kritizēja divreiz lietojamo pudeļu sistēmu, norādot, ka, ja veikals pārdod trīs veidu pudeles, tad atpakaļ jāpieņem 12 veidi, kas rada problēmas loģistikā. “Tie trīs veidi ir apritē, bet tie deviņi stāv noliktavā un aizņem vietu, un par to tev nesamaksā,” sacīja Danusēvičs.

Tāpat DIO ievieš jaunus produktus un depozīta sistēmas metodes, nesaskaņojot tās ar tirgotājiem un neuzklausot viņu viedokli. Piemēram, ziedošanas mehānismā neesot iespējams iekļaut tās biedrības vai virzienus, ko vēlas tirgotāji, bet lēmumi tiekot pieņemti pēc operatora ieskatiem.

Tāpat eksperts norādīja uz norēķinu ar kartēm ieviešanu, kas, viņaprāt, tiek virzīta vienas bankas interesēs. Pēc viņa teiktā, nav saprotams, kāpēc šādu risinājumu nevarēja ieviest visiem vienlaikus, ņemot vērā tirgotāju vajadzības.

Viņš piebilda, ka ir tirgotāji, kas vēlētos iespēju saņemt norēķinus skaidrā naudā, nevis obligāti pāriet uz kartēm, kas rada papildu izmaksas.

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