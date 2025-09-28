Foto: LETA

Dzintaru koncertzālē gaidāmas pārmaiņas? Uzzini, kas plānots tuvāko gadu laikā 0

LETA
10:33, 28. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Vides pieejamības un fiziskās drošības uzlabošanai Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē plānots tērēt miljons eiro, piesaistīt Eiropas Savienības (ES) Reģionālās attīstības fonda finansējumu, liecina informācija Jūrmalas pašvaldības mājaslapā.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

Jūrmalas dome atbalstījusi SIA “Dzintaru koncertzāle” pretendēšanu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas plānots 85% apmērā no projekta izmaksām jeb 850 000 eiro.

Projekta mērķis ir uzlabot Dzintaru koncertzāles pieejamību dažādām maznodrošinātām iedzīvotāju grupām, pensionāriem un jo īpaši cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzlabojot nepieciešamo infrastruktūru un tādējādi uzlabojot skatītāju, mākslinieku un darbinieku uzturēšanās apstākļus Dzintaru koncertzāles teritorijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Esam kļuvuši par tradicionālo vērtību paraugu britiem!” Latvieši pretrunīgi vērtē ārzemnieka reakciju
“Aizgāju uz veikalu, ieraudzīju šo un aizmirsu ko gribēju nopirkt!” Pircējs dalās ar amizantu skatu veikalā
“Pēc tikšanās būs lielāka skaidrība!” Labklājības ministrs tikai nojauš tematu sarunai pie Siliņas

Veicot infrastruktūras uzlabojumus, vienlaikus jāievēro Dzintaru koncertzāles izmantošanas un saglabāšanas norādījumi.

Projektā paredzēta arī uz sociālo iekļaušanu vērstu mērķa grupu vajadzībās balstīta kultūras piedāvājuma veidošana, kas radītu pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, veicinātu dialogu ar sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, un ar kultūras pakalpojumu starpniecību mazinātu sociālo nevienlīdzību un stiprinātu kopienas kultūras identitāti, veicinātu tūrisma plūsmu palielināšanos un stimulētu uzņēmējdarbību, nodarbinātību un jaunu darbavietu radīšanu.

Ja projekts tiks atbalstīts un īstenots, tiks veikti nozīmīgi koncertzāles un tās teritorijas infrastruktūras remonta darbi. Plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 2029.gada 31.decembrim.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kāds vēl vispār turp dosies? Jūrmalas dome nolemj krasi pacelt iebraukšanas maksu pilsētā
Iebraukšanas maksu Jūrmalā plāno palielināt teju par pusi; NA deputātiem ir kāds priekšlikums
VIDEO. 35 eiro sods par nieka trīs minūtēm! Vai autostāvvietu apsaimniekotājs apzināti maldina cilvēkus, lai nopelnītu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.