Eksperts: Ienākušā tūrisma segmentā Latvijā pagaidām ir krīze – nekāda dalība izstādēs Milānā vai Berlīnē nelīdzēs







Ienākušā tūrisma segmentā pagaidām ir krīze, intervijā aģentūrai LETA sacīja tūrisma operatora SIA “Tez Tour” valdes priekšsēdētājs Konstantīns Paļgovs.

“Es teikšu, kā ir, biznesa segmentā, kas strādā ar ienākošo tūrismu, ar ceļotājiem, kuri grib atpūsties Latvijā, pagaidām ir krīze,” norādīja Paļgovs, piebilstot, ka nevajag gaidīt, ka pieprasījuma kāpums notiks uzreiz, jo, lai tirgus segments atkal atkoptos pēc pandēmijas un karadarbības Ukrainā ietekmes, ir vajadzīgs laiks.

Viņš skaidroja, ka pirms pandēmijas “Tez Tour” ienākošā tūrisma segmentā galvenokārt strādāja ar diviem tirgiem – tūristiem no Kipras un Spānijas, kā arī tūristiem no Krievijas. Vēl viens neliels ienākošā tūrisma virziens pirms Covid-19 bija arī kaimiņvalstis – Igaunija, Lietuva, Baltkrievija.

Taujāts par pašreizējo situāciju, Paļgovs norādīja, ka Latvijā vairs nav tūristu no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, bet ceļotājiem no tālām zemēm, piemēram, ASV vai Kanādas, Latvija nešķiet gana interesanta. Tikmēr Latviju apmeklē ceļotāji no Vācijas un Skandināvijas.

“Es domāju, ka, lai situācija stabilizētos, pašlaik gluži vienkārši ir vajadzīgs laiks. Nekāda reklāma vai dalība izstādēs Milānā, Madridē vai Berlīnē papildu tūristu apjomu nedos,” teica Paļgovs, piebilstot, ka izmaiņas būs tad, kad cilvēkiem nostabilizēsies pārliecība, ka Latvijā un Eiropā viss ir mierīgi.

Jau vēstīts, ka 2022.gadā kompānijas apgrozījums, pēc provizoriskajiem datiem, sasniedza 32 miljonus eiro, bet peļņa – 1,2 miljonus eiro.

2021.gadā “Tez Tour” strādāja ar 20,106 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas zaudējumi pieauga par 21,9% un bija 1,106 miljoni eiro.

Kompānija “Tez Tour” reģistrēta 2002.gada martā, un tās pamatkapitāls ir 2828 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. “Tez Tour” vienīgais īpašnieks ir Spānijā reģistrēta kompānija “Germesinvest SL”.