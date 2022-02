“Emocijas ir ļoti dažādas un cilvēki ir lielā neziņā,” atklāj Austrumeiropas partnerības eksperts no Ukrainas Ieteikt







“Es atrodos apmēram 200 metru attālumā no Maidana, no vietas, kur Ukrainā sākas visas revolūcijas, tikko ielas bija pilnīgi tukšas, jo garām brauca Polijas un Lietuvas prezidentu mašīnas, kas ir šeit, lai izteiktu atbalstu Ukrainai,” TV24 “Speciālizlaidumā” atklāj Oskars Kastēns, Austrumeiropas partnerības eksperts.

“Emocijas ir dažādas, ir cilvēki, kuri ir ļoti nobažījušies, izsūtījuši savas ģimenes no Kijevas, ir cilvēki, kuri ir noguruši no šī kara gaidīšanas, jo gaidīt karu dažkārt var būt pat sarežģītāk, nekā saņemt ziņu par to, ka tas ir sācies.

Emocijas ir ļoti dažādas un cilvēki ir lielā neziņā par to, kas notiks tālāk,” viņš stāsta.

Jau ziņots, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdien negaidīti teica runu Krievijas telekanālā “Rossija-24”, paziņojot, ka Krievija ir sākusi “militāru operāciju” Ukrainā, un aicinot Ukrainas armiju “‘nolikt ieročus”.

“Es esmu pieņēmis lēmumu par militāru operāciju,” sacīja Putins neilgi pirms plkst.6 (plkst.5 pēc Latvijas laika).

Viņš apgalvoja, ka operācijas mērķis ir civiliedzīvotāju aizsardzība un ka tā ir atbilde uz draudiem no Ukrainas puses.

Putins piebilda, ka Krievijai nav mērķis okupēt Ukrainu, un brīdināja pārējās valstis, ka jebkāds mēģinājums iejaukties Krievijas rīcībā novedīs pie smagām sekām.

“Tagad daži ļoti svarīgi vārdi tiem, kam varētu rasties kārdinājums iejaukties no malas esošajos notikumos: lai kas mēģinātu mums traucēt vai, vēl jo vairāk, radīt draudus mūsu valstij un tautai, tam jāzina, ka Krievijas atbilde būs tūlītēja un novedīs jūs pie tādām sekām, ar kādām jūs savā vēsturē vēl neesat saskārušies. Mēs esam gatavi jebkādai notikumu attīstībai. Visi nepieciešamie lēmumi ir pieņemti. Ceru, ka mani sadzirdēs,” uzsvēra Putins.

Viņš apsūdzēja ASV un to sabiedrotās, ka tās ignorējušas Krievijas prasību nepieļaut Ukrainas iestāšanos NATO un piedāvāt Maskavai drošības garantijas.

Putins sacīja, ka Krievijas militārās operācijas mērķis ir nodrošināt Ukrainas “demilitarizāciju” un ka visi Ukrainas karavīri, kas noliks ieročus, varēs droši atstāt kaujas zonu.

“Aicinu jūs nekavējoties nolikt ieročus un doties mājās. Visi Ukrainas armijas karavīri, kas izpildīs šo prasību, varēs netraucēti atstāt kaujas darbību zonu un atgriezties pie savām ģimenēm,” teica Putins.

“Visa atbildība par iespējamo asinsizliešanu pilnībā gulsies uz Ukrainas teritorijā valdošā režīma sirdsapziņas,” atzīmēja Putins.

“Esmu pārliecināts, ka uzticamie Krievijas bruņoto spēku virsnieki un kareivji profesionāli un vīrišķīgi izpildīs savu pienākumu,” sacīja Putins.

Jau ziņots, ka Kremļa administrācija trešdien publiskoja ieganstu iebrukumam Ukrainā, paziņojot, ka Donbasa “tautas republiku” vadītāji ir lūguši Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam “palīdzību”, lai ”atvairītu agresiju” no Ukrainas armijas puses.