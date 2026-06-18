“16 000 eiro, kamēr pilsētā ceļi ir nesakārtoti…” Ogrē jaunuzstādītās Līgo dekorācijas izraisa pretrunīgus viedokļus iedzīvotāju vidū 28
Tuvojoties Jāņiem, Ogrē pie veikala “Lidl” uzstādītas divas jaunas vides skulptūras – simboliskie līgotāji Jānis un Līga. Kamēr daļa iedzīvotāju slavē jauno pilsētvides akcentu un uzskata to par skaistu papildinājumu svētku noskaņai, citi sociālajos tīklos uzdod jautājumu, vai šādam projektam atvēlētie līdzekļi nevarēja tikt izmantoti citām vajadzībām.
3,5 metrus augstajās skulptūrās attēloti Jānis un Līga tautastērpos. Jānis tērpts Vidzemes tautastērpā, bet Līga – Ogres tautastērpā. Abiem galvā ir Jāņu vainagi, kas simbolizē vasaras saulgriežus un vienus no latviešiem nozīmīgākajiem gada svētkiem.
Pašvaldība atklāj, ka skulptūru prototipi ir ogrēnieši Edijs un Egita – vīrs un sieva, kuri abi absolvējuši Ogres Valsts ģimnāziju un ilgus gadus dejojuši tautas deju ansamblī “Ogre”. Tieši viņu fotogrāfija izmantota par pamatu vides objekta izveidē.
Pašvaldība norāda, ka līdz ar jaunā objekta uzstādīšanu pilsētā ienāk līgošanas prieks, tautiskums un kopā būšanas gars, aicinot iedzīvotājus svētkus svinēt latviskā garā.
Publiski pieejamajos dokumentos norādīts, ka vides objekta izveide izmaksājusi 16 719,35 eiro.
Tomēr ne visi uz jauno vides objektu raugās vienādi. Kamēr daudzi komentētāji pauduši prieku par skulptūru un atzinīgi novērtējuši tās izskatu, netrūkst arī kritisku viedokļu.
Daļa iedzīvotāju norāda, ka pilsētvides objekts ir skaists un atbilstošs gaidāmajiem svētkiem, savukārt citi uzskata, ka laikā, kad netrūkst dažādu praktisku problēmu, līdzekļus būtu bijis lietderīgāk novirzīt citām vajadzībām.
Diskusijas raisa ne tikai pašas skulptūras mākslinieciskā vērtība, bet arī jautājums par pašvaldības prioritātēm un to, cik lielā mērā publiskie līdzekļi būtu jāiegulda pilsētvides dekorēšanā.
Tikmēr citi uzsver, ka kultūras vide un svētku noskaņas radīšana ir svarīga pilsētas identitātes sastāvdaļa un ka šādi objekti palīdz veidot piederības sajūtu vietai, kurā cilvēki dzīvo.
Lūk, daži no cilvēku komentāriem pie ierakstiem par jauno skulptūru:
“Oriģināls darbs! Tādus katram novadam!”
“Skaisti! Piesaista acis.”
“Kolosāli. Un brīnišķīgi ka pāris (vīrs un sieva) ir no Ogres.”
“Superīga ideja!”
“Nebija ne vainas arī puķu dobei.”
“Manuprāt, bezgaumīgi, lēti un prasti.”
“Tā nu gan ir izšķērdība.”
“Ņemot vērā, ka Ogres novadā dažām skolām nav centralizētās apkures un sporta laukuma, Ogres pilsētas dzīvojamais fonds ir lielā mērā nolaists un pilsētas ielas labo ar dīvainu pašu lētāko tehnoloģiju, bērnu piedzimšanas pabalsts ir viszemākais Latvijā, pašvaldība spītīgi atsakās zemo īres cenu mājokļa programmā piedalīties, tad šī ir vienkārši nelietderīga nauda izšķērdēšana par diviem vides objektiem (vairodziņu un Līgjāni). Dzīvojam sūdos līdz ausīm un katru dienu tiem 100 reizes kāpjam pāri, bet putuplasta dekorācijas mīlam un Ukrainai palīdzēt steidzam…”
“Kamēr pilsētā ceļi ir nesakārtoti šis ir ļoti nepamatots objekts… Skaistu pilsētu var izveidot arī bez šādām izmaksām…”
“Ļoti patīk. Atbilstoši svētkiem.”