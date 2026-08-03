Vai pie dzimstības krituma vainīgi telefoni? Zinātnieki iezīmē satraucošu tendenci 0
Dzimstības rādītāji daudzās valstīs jau vairākus gadus turpina samazināties, un pētnieki meklē arvien jaunus skaidrojumus šai tendencei. Tagad uzmanības centrā nonākuši arī viedtālruņi.
ASV pētnieku veikts pētījums liecina, ka viedtālruņu straujā izplatība varētu būt saistīta ar ievērojamu daļu no dzimstības samazināšanās pēdējo gadu desmitu laikā.
Pētnieki analizēja datus par laika posmu no 2007. līdz 2011. gadam – periodu, kad tirgū parādījās pirmais iPhone un sākās strauja viedtālruņu izplatība. Pētījuma autori secinājuši, ka šīs tehnoloģijas popularitāte varētu izskaidrot pat trešdaļu līdz pusi no novērotā dzimstības krituma sievietēm reproduktīvajā vecumā.
Tomēr pētnieki neuzskata, ka viedtālruņi tieši ietekmētu reproduktīvo veselību. Drīzāk runa ir par izmaiņām cilvēku uzvedībā.
Mazāk klātienes kontaktu, mazāk attiecību
Eksperti norāda, ka viedtālruņi būtiski mainījuši veidu, kā cilvēki iepazīstas, komunicē un veido attiecības.
Reproduktīvās endokrinoloģijas speciāliste Džeimija Knopmane (Jaime Knopman) skaidro, ka tehnoloģijas pašas par sevi nebojā auglību, taču tās ietekmē cilvēku ikdienas paradumus.
Viņasprāt, jaunieši arvien vairāk laika pavada tiešsaistē un retāk satiekas klātienē. Tas savukārt nozīmē mazāk iespēju veidot romantiskas attiecības un intimitāti.
Pētījuma autori kā iespējamos skaidrojumus min retāku savstarpējo komunikāciju dzīvē, lielāku pornogrāfijas patēriņu un mazāku seksuālo aktivitāti.
Kāpēc bērna radīšanu atliek uz vēlāku laiku?
Vienlaikus speciālisti uzsver, ka dzimstības samazināšanos nevar skaidrot tikai ar tehnoloģiju ietekmi.
Svarīgu lomu spēlē arī ekonomiskie apsvērumi. Aptaujas liecina, ka daudzi jaunie pieaugušie bērnu audzināšanu uzskata par finansiāli grūti pieejamu. Arvien vairāk cilvēku vispirms koncentrējas uz izglītību, karjeru un finansiālo stabilitāti, bet ģimenes veidošanu atliek uz vēlāku laiku.
Tāpat pieaug vidējais vecums, kad cilvēki kļūst par vecākiem pirmo reizi. Speciālisti norāda, ka vēlākā vecumā dabiskā auglība pakāpeniski samazinās, kas arī ietekmē kopējos dzimstības rādītājus.
Kā neļaut ekrānam “nozagt” reālo dzīvi?
Pētnieki uzsver, ka viedtālruņi paši par sevi nav problēma. Tie atvieglo saziņu un palīdz uzturēt kontaktus, taču vienlaikus var samazināt klātienes komunikāciju, kas ir svarīga attiecību veidošanā.
Speciālisti aicina saglabāt līdzsvaru starp digitālo un reālo dzīvi. Viņuprāt, tehnoloģijas var būt vērtīgs instruments, taču tās nevar pilnībā aizstāt personisku kontaktu, emocionālu tuvību un attiecību veidošanu dzīvē.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.