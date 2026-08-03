“Tiklīdz man iedos rokās ieroci,” Krievijā briest jauna mobilizācija, taču Kremlim tā var dārgi maksāt 0
Krievijā pēc septembrī gaidāmajām Valsts domes vēlēšanām varētu tikt izsludināts jauns mobilizācijas vilnis. Šādu iespēju Krievijas varasiestādes apsverot, jo samazinās to cilvēku skaits, kuri ir gatavi brīvprātīgi noslēgt līgumus par dienestu armijā, vēsta “The Wall Street Jounal”, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā.
Izdevums norāda, ka sarūkošais jauno līgumkaravīru skaits var radīt arvien lielākas grūtības Kremļa plāniem turpināt uzbrukumu Ukrainā un mēģināt ieņemt visu Doneckas un Luhanskas apgabalu teritoriju.
Atšķirībā no iepriekšējā mobilizācijas viļņa šoreiz armijā varētu nonākt arī cilvēki ar minimālu militāro sagatavotību, kā arī tādi Krievijas iedzīvotāji, kuri nemaz nevēlas piedalīties karadarbībā.
Par iespēju, ka Kremlim varētu nākties spert šādu soli, izteicies arī Maskavas Stratēģiju un tehnoloģiju analīzes centra direktors Ruslans Puhovs. Viņa vērtējumā mobilizācijas nepieciešamība būs cieši saistīta ar to, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins turpinās uzstāt uz savu līdzšinējo militāro mērķu sasniegšanu Ukrainā.
“Viņam varētu neatlikt citas izvēles, kā vien izsludināt mobilizāciju,” sacīja Puhovs, runājot par situāciju, ja Putins neatteiksies no mērķa pilnībā okupēt Donbasu.
Vienlaikus jauna mobilizācija Kremlim varētu radīt nopietnas problēmas pašā Krievijā. WSJ norāda, ka šāda lēmuma politiskās sekas varētu būt ļoti sāpīgas, jo daļa sabiedrības pret piespiedu nosūtīšanu karā varētu izturēties daudz negatīvāk nekā iepriekš.
Atsevišķi Krievijas iedzīvotāji jau atklāti paziņojuši, ka nav gatavi pakļauties iespējamai mobilizācijai.
Īpaši skarbi izteicies 53 gadus vecais rezerves virsnieks Dmitrijs Rogins, kurš laikrakstam sacījis: “Tiklīdz man iedos rokās ieroci, es nošaušu tos, kuri mani mobilizēja.”
Šāds izteikums izgaismo vienu no riskiem, ar kuru Kremlim varētu nākties rēķināties jauna mobilizācijas viļņa gadījumā – armijā piespiedu kārtā varētu nonākt cilvēki, kuri ne tikai nevēlas karot Ukrainā, bet ir gatavi aktīvi pretoties pašam mobilizācijas procesam.