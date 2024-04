Ziņa papildināta plkst. 19.26.

Krievijā Orenburgas apgabalā Orskā pārrauts Urālas upes aizsargdambis, un no applūdušā pilsētas rajona evakuēti vairāk nekā 700 cilvēku, sestdien pavēstīja Ārkārtas situāciju ministrija.

Dambis pārrauts piektdienas vakarā. 242 cilvēki atrodas pagaidu izmitināšanas vietās, evakuācija turpinās.

Orskā applūduši vairāk nekā 2400 māju un vairāk nekā 3000 piemājas teritoriju. Plūdu zonā atrasti trīs līķi, pavēstīja operatīvie dienesti.Viņu nāves iemesls nav zināms. Atbilstoši provizoriskajai informācijai vismaz divu cilvēku nāves iemesls nav noslīkšana, norādīja apgabala administrācija.

“Ūdens līmenis ir būtiski kāpis, tagad applūdušajās zonās patstāvīgi pārvietoties nav iespējams. Speciālisti norāda, ka palu kulminācija vēl nav sasniegta,” teikts Orenburgas apgabala administrācijas paziņojumā.

Pavasaru palu dēļ aizsargdambis pārrauts divās vietās, paziņoja Orskas mērs Vasīlijs Kozupica.

Viens pārrāvums ir desmit metrus liels.

Ūdens no applūdušā rajona varētu aizplūst pēc pusotras divām nedēļām, prognozēja Kozupica.

Orska ir Orenburgas apgabala otra lielākā pilsēta. Tajā mīt 189 000 iedzīvotāju.

Evakuācija notiek arī citos apgabala rajonos, arī Orenburgā, kur ūdens līmenis Urālas upē tuvojas kritiskajai atzīmei. Iepriekš lieli pali izraisījās Altaja novadā, Novosibirskas, Kemerovas un Tomskas apgabalos.

Tas noticis tāpēc, ka klimatiskais pavasaris iestājies teju divas nedēļas agrāk par parasto laiku.

Apgabala centrā Orenburgā, kas arī atrodas Urālas krastos, sākta iedzīvotāju piespiedu evakuācija no applūdušajiem pilsētas rajoniem, pavēstīja Orenburgas mērs Sergejs Salmins.

Līdz naktij ūdens līmenis pilsētā var sasniegt kritisko atzīmi, brīdināja mērs.

Daļā pilsētas jau ir atslēgta elektrība.

“Tos, kas atteiksies bīstamo zonu pamest brīvprātīgi, mēs evakuēsim piespiedu kārtā ar policijas darbinieku līdzdalību,” video vēstījumā brīdināja Salmins.

Kopumā Orenburgas apgabalā 25 pilsētās un ciematos palos applūduši teju 4000 māju.

‼️🇷🇺🐶 Guys from the Ministry of Emergency Situations save pets in Orsk. #Russia pic.twitter.com/pTUu6mGIeR

In the region, 2,500 houses were flooded, a number of settlements were left without electricity. The water level in the Ural River is critical. And the volume of water discharge from the reservoir is growing pic.twitter.com/1dNUu0kdaw

The dam in Orsk (Russia) is completely destroyed

❗🌊🇷🇺 – The dam at Orsk in Russia continues to give way, with water breaching the remains of the structure twice overnight.

Rescue teams are in operation to evacuate people, but three deaths have already been confirmed.

The water level in the river is rising, the Upper Ural… pic.twitter.com/AEDtxNXRKi

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 6, 2024