Haoss ap skolēnu ēdināšanu Rīgā – IUB aizliedz turpināt iepirkuma procedūru bez grozījumiem 0
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedz Rīgas pašvaldības Centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām” procedūru un slēgt iepirkuma līgumu, aģentūru LETA informēja IUB.
Biroja iesniegumu izskatīšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes rīkotajā iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām”. Lēmums pieņemts, izskatot divu piegādātāju – SIA “CNC” un SIA “Marniko” – iesniegumus par iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
IUB komisija iesniegumus atzina par pamatotiem un lēma aizliegt pasūtītājam bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu, kā arī atcelt apstrīdētās prasības.
Vienlaikus IUB uzsver, ka publiskajos iepirkumos, īpaši sabiedriski nozīmīgās jomās, prasībām par kvalitāti, ilgtspēju, videi draudzīgu piegādi vai bioloģisku produktu izmantošanu ir jābūt ne tikai iekļautām iepirkuma dokumentos, bet arī reāli izpildāmām un pārbaudāmām līguma darbības laikā.
Šo principu iezīmē arī publiskajā telpā apspriestais skolu ēdināšanas iepirkums, kurā iekļauti “zaļie” kritēriji, kas saistīti ar videi draudzīgu pārtikas produktu piegādi un bioloģisko produktu ražotāju vai audzētāju skaitu.
IUB norāda, ka vērtēšanas kritērijs “Videi draudzīga pārtikas produktu piegāde” konkursa nolikumā nav saistīts ar reāliem ieguvumiem līguma izpildē, jo piegādātājam nav pienākuma regulāri piegādāt no piedāvājumā norādītajiem tuvākajiem ražotājiem vai audzētājiem, bet nolikums un līguma projekts nenodrošina, ka vērtētais piegādes attālums faktiski ir saistošs piegādes līguma izpildē. Tādējādi šāds kritērijs nenodrošina saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēli pēc būtības un nenodrošina, ka tiks piegādāti piedāvājumā norādīto audzētāju produkti.
Otrs apstrīdētais aspekts, kas vērtēts IUB lēmumā, saistīts tieši ar izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju vienāda novērtējuma gadījumā – lielāks bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju/audzētāju skaits noteiktās preču pozīcijās, lai gan šādu ražotāju norādīšana saskaņā ar nolikuma prasībām nerada pienākumu regulāri vai būtiskā apmērā piegādāt bioloģiskās lauksaimniecības produktus un ir iespējama arī zemākas klases produktu piegāde. Vienlaikus IUB uzsver, ka bioloģiskās lauksaimniecības prasībām atbilstošu produktu skaits kā viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem ir paredzēts konkursa nolikumā un kā tāds nav apstrīdēts vai atcelts ar IUB lēmumu.
IUB vadītājs Artis Lapiņš vērtē, ka, lai pēc būtības publiskajā iepirkumā īstenotu zaļā publiskā iepirkuma principus, nepietiek ar to, ka pretendents iesniedz apliecinājumus un dokumenti formāli atbilst prasībām. Ja iepirkumā tiek prasīti noteikti kvalitātes, ilgtspējas vai bioloģiskās pārtikas standarti, pasūtītājam ir jāparedz mehānisms, kā nodrošināt un pārbaudīt, ka šie standarti tiek ievēroti arī līguma izpildes laikā.
Tāpat IUB uzsver, ka pasūtītājam ir noteikts aizliegums turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu bez grozījumu veikšanas konkursa nolikumā. Ņemot vērā, ka tika apstrīdētas konkrētas nolikuma prasības un apstrīdēšanas iesniegumi tika atzīti par pamatotiem lēmumā norādīto apsvērumu dēļ, attiecīgās prasības ar lēmumu ir atceltas. Tas nozīmē, ka pasūtītājam ir jāpārskata nolikuma nosacījumi, mainot strīdus kritērijus un nepieciešamības gadījumā grozot arī citas nolikuma prasības vai tās papildinot. Piemēram, neatbilstību ir iespējams novērst, skaidri un nepārprotami paredzot, ka piedāvātie produkti, kas atbilst izvirzītajām kvalitātes prasībām, ir jānodrošina līguma izpildē un to piegāde līguma izpildes laikā pasūtītājam arī ir jāuzrauga.
Vienlaikus IUB atgādina, ka publisko iepirkumu regulējums ļauj pasūtītājiem noteikt kvalitātes, vides un ilgtspējas kritērijus, ja tie ir pamatoti, samērīgi un saistīti ar iepirkuma priekšmetu. Tādēļ būtiskākais ir nevis atteikties no ambicioziem mērķiem, bet tos iepirkuma dokumentos formulēt tā, lai tie būtu saistoši un izpildāmi, kontrolējami un sasniegtu savu mērķi arī praksē.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pašvaldības iepirkuma komisija atbilstoši IUB lēmumam veica grozījumus iepirkuma dokumentācijā un pagarināja piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 8. jūnijam.
Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes iepirkums izsludināts 2025. gada 25. augustā, un tā paredzamā vērtība ir 601 353 eiro.
Jau ziņots, ka Rīgas domē iepirkums bija par ēdināšanu 35 izglītības iestādēs, kas tika sadalīts 25 lotēs jeb daļās.
Pašlaik notiek tiesvedība par pašvaldības organizētā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām” rezultātu apstrīdēšanu, kā arī administratīvā procesa gaitā ir iesniegtas lietas dalībnieku kasācijas sūdzības, kuras tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai.
1. augustā Senātā tika iesniegta sūdzība par Administratīvās rajona tiesas lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu. Senāts ir pieņēmis iesniegumu un savā lēmumā ir rekomendējis Rīgas pašvaldībai atturēties no iepirkuma līguma slēgšanas ar iespējamo uzvarētāju vairākās iepirkuma daļās, līdz Senāts nebūs izskatījis lietu.
Izvērtējot radušos situāciju, Rīgas pašvaldība sola īstenot “nepieciešamos pasākumus ēdināšanas pakalpojumu līgumu noslēgšanai”, lai nodrošinātu ēdināšanu 35 izglītības iestādēs no 1. septembra.
Pašvaldība aģentūrai LETA neatklāja ne to, kā tiks nodrošināta skolēnu ēdināšana, ne arī, kas to veiks – vai tie būs konkursa uzvarētāji, vai arī tiks slēgti līgumi ar iepriekšējiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Tajā pašā laikā pēc neoficiālas informācijas pašvaldība sākusi līgumu slēgšanas procedūru ar atsevišķiem iepriekš minētā iepirkuma uzvarētājiem.