1. septembris

Iepirkšanās ieilgst, bet laiku stāvvietā pagarināt nevar. Kārtība pie tirdzniecības centra “Domina” kaitina pircējus 0
Megija Kokoreviča

Foto: Ieva Leiniša/LETA
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Ilustratīvs foto. T/C “Domina”.
Megija Kokoreviča
5:57, 1. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Vai kādreiz esat nonākuši situācijā, kurā stāvvietas blakus tirdzniecības centram sagādā neplānotas problēmas? Pie LA.LV vērsās kāda lasītāja, kurai iepirkšanās tirdzniecības centrā “Domina Shopping” ieilga, bet stāvēšanas laiku pagarināt neesot bijis iespējams. Rezultāts – sods.

Pie LA.LV redakcijas vērsusies lasītāja, kura pagājušajā mēnesī ar bērniem apmeklējusi tirdzniecības centru “Domina Shopping”. Viņas automašīna augstuma dēļ nevarējusi iebraukt daudzstāvu stāvvietā, tāpēc viņa to novietojusi ielas pusē esošajā SIA “Park Expert” apsaimniekotajā stāvlaukumā, kur maksimālais bezmaksas uzturēšanās laiks ir trīs stundas.

Pēc 2,5 stundām sieviete sapratusi, ka iepirkšanās ieilgs, un vērsusies TC informācijas centrā ar jautājumu – vai iespējams pagarināt stāvēšanas laiku vai samaksāt par papildu stundām. Atbilde bijusi noraidoša – šādas iespējas neesot. Rezultātā, pavadot stāvvietā 4,5 stundas, viņa saņēmusi 35 eiro soda kvīti.

Stāvēšanas laiks pagarināts

LA.LV vērsās pie TC pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kāpēc nav iespējams samaksāt par papildu stāvēšanas laiku un vai plānots ieviest risinājumu godprātīgiem klientiem, īpaši gadījumos, kad apmeklējums objektīvi ieilgst.

“Domina Shopping” mārketinga vadītāja Kristiāna Kārkliņa norāda: “Mums patiesi žēl, ka mūsu apmeklētāja nonākusi šādā situācijā – saprotam, ka iepirkšanās vai citu pakalpojumu izmantošana nereti var ieilgt. Tieši tāpēc, izvērtējot līdzšinējo pieredzi un apmeklētāju vajadzības, esam vienojušies ar SIA “Park Expert”, ka jau no šīs nedēļas [red. – aizpagājušās nedēļas] viņu apsaimniekotajā stāvvietā Ieriķu ielas pusē stāvēšanas laiks ir pagarināts no 3 līdz 5 stundām.

Vēlamies arī vērst uzmanību, ka tiem klientiem, kuri mūsu tirdzniecības centrā plāno uzturēties ilgāk un kuru automašīnas nepārsniedz regulēto augstumu (A stāvvietā – 2,10 m, C stāvvietā – 1,90 m), vienmēr ir pieejamas plašās “Domina Shopping” daudzstāvu stāvvietas – bez maksas un bez laika ierobežojuma jebkurā dienā no plkst. 7.00 līdz 23.00.”

Tātad, lai izvairītos no līdzīgām situācijām, klientiem tagad ielas pusē pieejamas 5 stundas bez maksas, bet tiem, kas vēlas iepirkties vai pavadīt centrā ilgāku laiku, joprojām pieejamas plašās daudzstāvu stāvvietas bez jebkādiem laika ierobežojumiem.

