Darbs no Ievas Epneres izstādes “Cirks zem kupola”. Publicitātes (Galinas Jakovļevas) foto

LNMM Kupola zālē skatāma mākslinieces Epneres jaunākā izstāde "Cirks zem kupola"







Anita Bormane, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Mākslinieces Ievas Epneres jaunākās izstādes “Cirks zem kupola”, kas no 4. jūnija līdz 1. augustam apskatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē, pamatu veido Rīgas cirka fotogrāfijas, kas tapušas no 2004. līdz 2008. gadam.

Leģendām apvītais Rīgas cirks 2016. gadā tika slēgts, un mākslinieces fotogrāfiju cikli pēkšņi ieguva noslēgumu. Jaunajā videodarbā kopā ar aktrisi Gunu Zariņu un mākslinieku Kirilu Ēci Ieva Epnere domā par radošas personības brīvības un eksistences telpu.

Ieva Epnere ir “Purvīša balvas 2019” laureāte. 2019. un 2020. gadā māksliniecei bija iespēja dzīvot un strādāt Berlīnē, un tajā laikā tika izveidota un izdota viņas grāmata “Rīgas cirks”.

Divi spilgti koncerti Rīgas Domā. Atzīmējot komponistes Indras Rišes jubileju, šovakar plkst. 19 no Rīgas Doma izskanēs skaņrades portrets mūzikā, kuru gleznos trīs lieliskas mūziķes – mecosoprāns Laura Grecka, flautiste Anete Toča un ērģelniece Ligita Sneibe (Latvija / Zviedrija).

Programmā gan viņas asprātīgās miniatūras jaunajiem ērģelniekiem “Punktiņš, punktiņš, komatiņš”, gan spēcīgais “Rituāls” no cikla “Spektrs”, gan poētiskie “Saules apmirdzētie”.

Bet piektdien, 11. jūnijā, plkst. 19 ar tiešraides koncertu no Rīgas Doma tiks svinēta komponista Romualda Jermaka jubileja, kurā piedalīsies gan pieredzējušie ērģelnieki Vita Kalnciema, Ilze Reine, Ilona Birģele un Aivars Kalējs, gan jaunie mūziķi Laura Ivanova un Jānis Karpovičs. Ērģelēm pievienosies arī soprāni Laura Purena un Terēze Gretere, kā arī trompete (Jānis Porietis).

Programmā dažādas Romualda Jermaka daiļrades lappuses – gan senāk tapuši un atskaņotāju iemīļoti darbi, kā pasakalja “Pūt, vējiņi!”, fragments no cikla “Rīgas ainavas” un miniatūra “Aglonai”, gan arī pēdējos gados radušies opusi, kā arī īpašs notikums – pirmatskaņojums – šogad pabeigtais ērģeļdarbs “Meža roze” (veltīts Vitai Kalnciemai).

Ceļojums no Strenčiem līdz pat Kongo. ISSP Galerijā līdz 1. jūlijam apskatāma SELF PUBLISH RIGA fotogrāmatu izstāde – viens no galvenajiem Rīgas Fotomēneša notikumiem, ko jau piekto reizi rīko biedrība ISSP. Ekspozīciju veido ap 150 daudzveidīgi izdevumi, kā arī īpaši radīta instalācija “Stikla Strenči dažos vārdos”.

Izstāde sniegs iespēju, piemēram, vienkopus apskatīt pasaulē nozīmīgākā fotogrāmatu konkursa “Paris Photo – Aperture Foundation PhotoBook Awards” pagājušā gada finālistu darbus, starp kuriem iekļuva arī divi Latvijas autoru veidoti izdevumi – mākslinieces Diānas Tamanes grāmata “Flower Smuggler” (“Ziedu kontrabandiste”) un mākslinieku grupas “Orbīta” sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju radītais izdevums “Stikla Strenči”, kas ieguva arī “Gada vēsturiskās grāmatas 2020” titulu Arlas fotogrāfijas festivālā “Les Rencontres d’Arles” un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas konkursā “Zelta Ābele” tika apbalvots kā 2019. gada “Skaistākais mākslas izdevums”. Izstādes kuratore – Evita Goze.

Vijas Zariņas māk­sla “Gorā”. Latgales vēstniecībā “Gors” apskatāma ievērojamās mākslinieces Vijas Zariņas gleznu izstāde “Uzgleznotā daba”.

“Esmu gleznotāja, un man glezniecība kā medijs joprojām ir aktuāla, spēcīga, apveltīta ar noslēpumu un dažreiz pat grūti izskaidrojamu pievilkšanas spēku. Māk­slā meklēju interesanto, harmonisko, līdzsvaroto, man skaisto un neparasto vienlaikus. Tā es domāju un tā es strādāju,” viņa teic.