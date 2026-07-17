Foto: Magnific.com

Izbaudi šodienu, jo rīt jau vairs piknikā doties nevarēs: laikapstākļu prognoze sestdienai 0

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LETA
14:53, 17. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā pieņemsies spēkā vējš un, sākot no rietumiem, daudzviet gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

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Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, valsts rietumu un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15..+20 grādiem, dažviet austrumu novados – līdz +12 grādiem.

Dienas gaitā, sākot no valsts rietumiem, daudzviet līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +25..+28 grādi, bet daļā Kurzemes temperatūra nepārsniegs +22..+24 grādus.

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Rīgā 18. jūlijā lietus varbūtība pieaugs no pēcpusdienas, iespējams arī pērkona negaiss. Pamazām pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā; dienā gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +19 grādiem, dienas vidū tā sasniegs +27, +28 grādus.

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