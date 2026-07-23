“airBaltic vairs nevienu kapeiku nedrīkst dot!” Liepnieks aicina politiķus skaidri pateikt savu izvēli lidsabiedrības nākotnē 0
Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda, ka jautājumā par papildu finansējumu “airBaltic” politiķiem ir jāuzņemas atbildība un skaidri jāpasaka sava nostāja.
Liepnieks norādīja, ka daļa politiķu, diskutējot par iespējamu valsts atbalstu aviokompānijai, atsaucas uz sabiedrības noskaņojumu, proti, ka vēlētāji vairs nevēloties ieguldīt naudu “airBaltic”. Viņaprāt, šādu argumentu nevar izmantot kā izvairīšanos no lēmuma pieņemšanas.
Pēc viņa domām, politiķiem būtu atklāti jāpasaka, ja viņu izvēle ir atteikties no valsts atbalsta un pieļaut uzņēmuma maksātnespēju. Taču šādā gadījumā sabiedrībai jāapzinās arī sekas – Latvija zaudētu vienu no savām reģionālās konkurētspējas priekšrocībām un ērtībām.
Liepnieks uzsvēra, ka uzņēmumu slēgt vai likvidēt vienmēr esot vienkāršāk nekā meklēt risinājumus tā saglabāšanai. Viņš atgādināja, ka “airBaltic” ir pārdzīvojis vairākas krīzes, tostarp Covid-19 pandēmijas ietekmi un ģeopolitiskos satricinājumus.
Noslēgumā Liepnieks uzsvēra, ka būtiskākais šajā jautājumā ir politiskā atbildība – ja tiek pieņemts lēmums atteikties no “airBaltic” atbalsta, politiķiem tas ir skaidri jāpasaka sabiedrībai.