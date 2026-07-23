“airBaltic vairs nevienu kapeiku nedrīkst dot!” Liepnieks aicina politiķus skaidri pateikt savu izvēli lidsabiedrības nākotnē 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:16, 23. jūlijs 2026
Viedokļi

Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda, ka jautājumā par papildu finansējumu “airBaltic” politiķiem ir jāuzņemas atbildība un skaidri jāpasaka sava nostāja.

Kokteilis
Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši
Dārzs
Magnijs slēpjas ne tikai tabletēs: šie 7 garšaugi ir vērtīgs papildinājums uzturam
“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” Pircējs sajūsminās par “Rimi” darbinieci un ļoti vēlas sasniegt uzņēmuma pārstāvjus
Lasīt citas ziņas

Liepnieks norādīja, ka daļa politiķu, diskutējot par iespējamu valsts atbalstu aviokompānijai, atsaucas uz sabiedrības noskaņojumu, proti, ka vēlētāji vairs nevēloties ieguldīt naudu “airBaltic”. Viņaprāt, šādu argumentu nevar izmantot kā izvairīšanos no lēmuma pieņemšanas.

Pēc viņa domām, politiķiem būtu atklāti jāpasaka, ja viņu izvēle ir atteikties no valsts atbalsta un pieļaut uzņēmuma maksātnespēju. Taču šādā gadījumā sabiedrībai jāapzinās arī sekas – Latvija zaudētu vienu no savām reģionālās konkurētspējas priekšrocībām un ērtībām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zagļi apmeklētāju un apsardzes acu priekšā nozog 2500 gadus senu zelta kaklarotu
Vai Rīgā šodien notiek pasaules mēroga pasākums? Vietējie neizpratnē par viesnīcu cenām galvaspilsētā
Pat izsludināts dzeltenais brīdinājums! Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem naktī

Liepnieks uzsvēra, ka uzņēmumu slēgt vai likvidēt vienmēr esot vienkāršāk nekā meklēt risinājumus tā saglabāšanai. Viņš atgādināja, ka “airBaltic” ir pārdzīvojis vairākas krīzes, tostarp Covid-19 pandēmijas ietekmi un ģeopolitiskos satricinājumus.

Noslēgumā Liepnieks uzsvēra, ka būtiskākais šajā jautājumā ir politiskā atbildība – ja tiek pieņemts lēmums atteikties no “airBaltic” atbalsta, politiķiem tas ir skaidri jāpasaka sabiedrībai.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“airBaltic” cilpa ap kaklu: Starptautiskā kredītreitingu aģentūra brīdina par iespējamu defoltu jau šogad
RAKSTA REDAKTORS
“Lidmašīna bija teju nolaidusies uz skrejceļa, kad strauji uzņēma ātrumu” – Rīgas lidostā notikusi aizķeršanās reisā no Prāgas
Premjers atzīst to, ko par “airBaltic” neviens atbildīgais tā īsti skaļi nav teicis