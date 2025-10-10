Žurnālists: krievi mīl Putinu, ienīst gan ukraiņus, gan latviešus un priecājas par nāvi 17
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” ukraiņu žurnālists Dmitrijs Gordons skaidro, ka Krievijas sabiedrība atrodas “kara vilcienā”, kurā katrs vagons simbolizē sabiedrības slāni – no tiem, kas pelna ar karu, līdz tiem, kas to atklāti atbalsta. Viņš uzskata, ka par notiekošo atbildība gulstas ne tikai uz varu, bet arī uz visu Krievijas tautu.
“Ir luksusa vagoni, un tajos brauc viņam pietuvinātie cilvēki, kas pelna ar karu. Ir vagoni, kuros ir kupejas. Tur brauc tie, kas ir reģionālās elites, kurām arī patīk karš. Tad ir tādi vagoni, kuros brauc daudz zemāka ranga cilvēki, bet tie, pateicoties karam, var pacelties rangā. Tie ir dažādi inženieri vai tie, kas strādā militārajā rūpniecībā. Vēl ir preču vagoni. Preču vagonos visa krievu tauta brauc un applaudē šim karam un mīl Putinu, nezinu, kāpēc, ienīst Ukrainu un priecājas, ka ukraiņi tiek nogalināti, un viņu pilsētas – iznīcinātas,” skaidro Gordons.
Viņš uzsver, ka nožēlot izdarīto nevajadzēs tikai atsevišķiem krievu ierēdņiem, bet gan visai viņu tautai. Arī atbildību prasīs no visas Krievijas tautas, jo arī Vācijā ne visi atbalstīja Hitleru.
Puče ir nesaprašanā, kāpēc krievu tauta ir priecīga par nodarīto Ukrainai. Gordons skaidro, ka viņam ir zināmi pietiekoši gudri cilvēki. Tie, kas priecājas, nav muļķi pēc būtības. Viņi vienkārši ienīst Ukrainu un ukraiņus.
“Tieši tāpat viņi ienīst latviešus, tāpat ienīst armēņus, gruzīņus, azarbaidžāņus. Tie ir impēristi, tie ir šovinisti,” skaidro žurnālists. Viņš pauž, ka šiem cilvēkiem ir nesaprotama agrāko PSRS valstu nostāja, jo, viņuprāt, dzīve PSRS bija laba, un cilvēki to nenovērtēja.