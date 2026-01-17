Jauniešiem trūkst zināšanu par veselību: Līdaka aicina steidzami ieviest veselības mācība skolās 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja Lāsma Līdaka norādīja, ka jaunieši un bērni Latvijā saņem pārāk maz informācijas par veselību, smēķēšanu un kontracepciju. Viņa uzsver, ka šī informācijas trūkuma dēļ daudzām jaunām meitenēm un pusaudžiem draud veselības riski gan tagad, gan nākotnē.
Raidījuma skatītājs ir norūpējies par jaunietēm, kuras pie skolas smēķē: “Kas viņām var piedzimt, ja viņas jau kopš 14 gadu vecuma smēķē?”
Tāpat skatītājs uztraucās par māmiņām, kuras ar lielu vēderu smēķē elektroniskās cigaretes.
Līdaka atzīst, ka smēķēšana, līdzīgi kā alkohola lietošana, tiešām negatīvi ietekmē gan esošo veselību, gan arī nākotnes veselību, un nav noslēpums, ka tas ļoti kaitē bērnam.
Pārstāve uztraucas, ka jauniešiem un bērniem trūkst zināšanu: “Es esmu pret to, ka Latvijā nav veselības mācība skolās,” norāda Līdaka.
“Par kontracepciju ir viena stunda devītajā klasē, bet, ja cilvēks šo vienu stundu nokavē, tad viņš neko nezina,” absurdo situāciju skaidro Līdaka.
