5.klasē meitenēm ir lekcija par pubertāti, higiēnu, mēnešreizēm. Vai puišiem šīs lietas nav jāzina? 0
Tvīts, kas izraisījis diskusiju socvietnē X, aktualizē kādu būtisku tēmu – par dzimumu izglītību skolās. Tajā tiek uzdots aktuāls jautājums, kāpēc lekcijas par pubertāti un sieviešu veselību tiek rīkotas tikai meitenēm, atstājot puišus bez līdzīgas informācijas?
Šis konta @SStabinge tvīts izceļ nevienlīdzību izglītībā par ķermeņa izmaiņām, uzsverot, ka zināšanas par sieviešu fizioloģiju, piemēram, mēnešreizēm, ir svarīgas arī puišiem, kuri nākotnē dalīs dzīvi ar sievietēm.
Tas rosina pārdomas par to, vai visaptveroša dzimumu izglītība, kas ietver abu dzimumu ķermeņa procesus, nebūtu vērtīga, lai veicinātu savstarpēju sapratni un mazinātu izsmiešanas vai tamlīdzīgus riskus. Šāda diskusija ir aktuāla, jo tā skar ne tikai izglītības sistēmas pieeju, bet arī sabiedrības attieksmi pret dzimumu līdztiesību un veselības izpratni.
Lūk, komentāru izlase!
5.klasē meitenēm notiek lekcija par pubertāti, higiēnu, mēnešreizēm utt. Puišiem šāda lekcija nenotiek, kāpēc? Vai puišiem šīs lietas nav jāzina? Vai viņi kādreiz nedzīvos kopā ar sievietēm, kurām būs mēnešreizes? Vai nebūtu labi, ja viņi zinātu, kā strādā sievietes ķermenis?
— Signe Stabinge (@SStabinge) September 23, 2025
Tāpat kā meitenēm par nekontrolēto erekciju? Kaut kā taču tu sadzīvoji bez zināšanām..
— Wasserman (@Wasserman111222) September 23, 2025
Mēs katru gadu krītam visos veselības rādītājos! Veselības mācība valstī likvidēta jau 23+g Kādam taču jāpērk zāles! Ja vairums būs zinoši un veseli, tad farmācijas biznesam būs zaudējumi. Zināšanas par šīm uc. tēmām nedrīkst iegūt tikai atsevišķu lekciju veidā!
— Lauris Ērenpreiss (@Laurisrenpreis1) September 23, 2025
Nu labi, tad 7. klasē. 8. klasē. Jautājums paliek tas pats.
— Roberta 🇱🇻❤️🇺🇦 (@robgreeta) September 23, 2025
Jo bieži šīs lekcijas (šad tad pat bezmaksas) piedāvā higiēnas produktu firmas, lai netieši noreklamētu savus produktus. Trūkst arī vīriešu, kas to ir gatavi klasēs darīt. Aicinu painteresēties pie @PapardesZieds , viņi vienmēr ir cītīgi darbojušies, lai kolektīvā būtu arī…
— Rita 🇱🇻❤️🇺🇦 (@Richulis) September 23, 2025
Jaaa, par šo ar kolēģiem esam runājuši. Ka meitenēm "meiteņu" lekcijas, bet puišiem "puišu". Bet par pretējo dzimumu šajās lekcijās praktiski nekā nav.
— NK🇱🇻🇺🇦 (@NeilaKrave) September 23, 2025
Bioloģijā to vispār mācīja gan, bet vecākās klasēs, ja nemaldos vidusskolā.
— Signe Stabinge (@SStabinge) September 23, 2025