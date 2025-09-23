Foto. pexels.com/ cottonbro studio

5.klasē meitenēm ir lekcija par pubertāti, higiēnu, mēnešreizēm. Vai puišiem šīs lietas nav jāzina? 0

16:15, 23. septembris 2025
Tvīts, kas izraisījis diskusiju socvietnē X, aktualizē kādu būtisku tēmu – par dzimumu izglītību skolās. Tajā tiek uzdots aktuāls jautājums, kāpēc lekcijas par pubertāti un sieviešu veselību tiek rīkotas tikai meitenēm, atstājot puišus bez līdzīgas informācijas?

Šis konta @SStabinge tvīts izceļ nevienlīdzību izglītībā par ķermeņa izmaiņām, uzsverot, ka zināšanas par sieviešu fizioloģiju, piemēram, mēnešreizēm, ir svarīgas arī puišiem, kuri nākotnē dalīs dzīvi ar sievietēm.

Tas rosina pārdomas par to, vai visaptveroša dzimumu izglītība, kas ietver abu dzimumu ķermeņa procesus, nebūtu vērtīga, lai veicinātu savstarpēju sapratni un mazinātu izsmiešanas vai tamlīdzīgus riskus. Šāda diskusija ir aktuāla, jo tā skar ne tikai izglītības sistēmas pieeju, bet arī sabiedrības attieksmi pret dzimumu līdztiesību un veselības izpratni.

Lūk, komentāru izlase!

