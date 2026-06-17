VIDEO. Gluži kā cilvēks! Japānas zoodārza gorilla pēc strīda ar dzīvesbiedri nododas dziļām pārdomām 0

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LA.LV
23:19, 17. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos par īstu sensāciju kļuvis Japānas zoodārza iemītnieks – 13 gadus vecs gorillas tēviņš vārdā Kijomasa, kurš iemūžināts brīdī, kas pārsteidzoši precīzi atgādina cilvēka eksistenciālo krīzi. Pēc tam, kad viņam izcēlies nopietns strīds un vārdu pārmaiņa ar savu partneri, Kijomasa vēlējās pabūt vienatnē.

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Video kadri parāda, kā augumā raženais dzīvnieks sēž viens pats stūrī, ieņēmis pozu, kas acumirklī likusi skatītājiem vilkt paralēles ar slaveno Ogista Rodēna skulptūru „Domātājs”. Atbalstījis galvu rokā un vērsis dziļdomīgu skatienu tālumā, gorilla licis tīmekļa lietotājiem jokot, ka šobrīd pārcilā visas savas dzīves kļūdas.

Jāpiebilst, ka Kijomasam uzmanības prožektori nav nekas jauns – viņš ir dēls pasaulslavenajam sudrabmuguras gorillam Šabani, kurš savulaik kļuva par interneta zvaigzni sava iespaidīgā un vīrišķīgā izskata dēļ. Taču, kamēr tēvs vienmēr asociējies ar spēku un varenību, dēls cilvēku sirdis visā pasaulē iekarojis tieši ar šo reto, kluso un aizkustinošo emocionālā vājuma mirkli.

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Komentētāji pie video neslēpj sajūsmu, norādot, ka šīs gorillas poza un ķermeņa valoda ir labākais pierādījums tam, cik ļoti mēs patiesībā esam līdzīgi. „Mēs visi esam bijuši Kijomasas vietā pēc strīda,” raksta kāds sociālo tīklu lietotājs, kamēr citi iesaka zoodārza darbiniekiem sagādāt gorillam kādu kārumu omas uzlabošanai.

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