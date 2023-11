11.novembra krastmala Rīgā. Foto: Zane Bitere/LETA

Kādi satiksmes ierobežojumi jāņem vērā galvaspilsētā Rīgā 18.novembrī?







Valsts svētku pasākumu laikā Rīgā noteikta virkne satiksmes ierobežojumu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Sestdien, 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienu, Rīgā norisināsies vairāki svētku pasākumi, kuru laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi.

Šodien līdz plkst.18 transportlīdzekļu satiksmei ir slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz 11.novembra krastmalai, Poļu gāte un Bīskapa gāte posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

Tāpat līdz plkst.18 slēgs smago transportlīdzekļu satiksmi Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.

Šodien līdz plkst.18 Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai organizēs divvirzienu satiksmi.

Šodien no plkst.10 līdz 18 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Ģenerāla Radziņa krastmalā, virzienā uz Krasta ielu, Krasta ielas posmā un virzienā no Jēzusbaznīcas ielas līdz nobrauktuvei no Salu tilta virzienā uz Dienvidu tiltu, kā arī uz Salu tilta nobrauktuves, virzienā no pilsētas centra uz Krasta ielu.

Savukārt no plkst.13.30 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Šodien no plkst.7 līdz militārās parādes beigām transportlīdzekļu un gājēju satiksmi slēgs uz AB dambja.

Nepieciešamības gadījumā no plkst.13.30 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmi, izņemot sabiedriskā transporta satiksmi, kuru regulēs atbilstoši nepieciešamībai, slēgs uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam, 13.janvāra ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz 11.novembra krastmalai.

Drošības apsvērumu dēļ Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militāro parādi nebūs iespējams vērot, pulcējoties uz Vanšu tilta. Tomēr gājējiem un mikromobilitātes rīku lietotājiem, kuri vēlēsies nokļūt otrā Daugavas krastā, tilts būs pieejams. Gājēju plūsmu pār Vanšu tiltu pasākumu norises laikā regulēs NBS Militārā policija, Rīgas pašvaldības policija un Valsts policija. Pašvaldība informē, ka ikdienas slodzēm tilts ir drošs, tomēr pie lielākām slodzēm ir iespējami drošības riski.

Tāpat nepieciešamības gadījumā gājēju, velosipēdistu un elektro skrejriteņu kustību ierobežos ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī NBS militārās parādes laikā un citu pasākumu laikā.

Šodien no plkst.7.30 līdz 11 no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem notiks studentu gājiens. Gājiens noritēs pa maršrutu: Latvijas Universitātes galvenā ēka (Raiņa bulvārī 19) – Raiņa bulvāris – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Cēsu iela – Mēness iela – Miera iela – Klusā iela – Miera iela – Brasas tilts – Gaujas iela – Aizsaules iela – Brāļu kapi.

Šodien no plkst.13.30 līdz 15 no 11.novembra krastmalas līdz Skanstes iela notiks NBS vienību militārā parāde un gājiens. Parāde un gājiens noritēs pa maršrutu: 11.novembra krastmala – Kaļķu iela – Brīvības piemineklis – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Bruņinieku iela – Skanstes iela.

Šodien no plkst.18 līdz 19.45 no Kārļa Ulmaņa pieminekļa līdz Raiņa bulvāra krustojumam notiks lāpu gājiens. Lāpu gājiens noritēs pa maršrutu: Kārļa Ulmaņa piemineklis – Raiņa bulvāris – Krišjāņa Barona iela – Aspazijas bulvāris – Zigfrīda Anna Meierovica bulvāris – Krišjāņa Valdemāra iela – Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojums.

Visu trīs pasākumu norādītajos maršrutos un maršrutu šķērsojošajās ielās transportlīdzekļu satiksmi nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs.

Pasākumu norises laikā vairākās vietās aizliegs arī transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu. Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

Līdz plkst.23 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs 11.novembra krastmalas abu pušu posmos no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalas paralēlajā ielā.

Līdz plkst.20 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Aspazijas bulvāra abu pušu posmos no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abu pušu posmos no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Krišjāņa Barona ielas labās puses posmā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim, Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Līdz plkst.11 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs ielas abās pusēs starp Herdera laukumu un Doma laukumu, kā arī Herdera laukumā. Līdz plkst.23 – Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Šodien no plkst.8 līdz 20 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Simtgades alejā, pie ēkas Kronvalda bulvārī 2. Savukārt no plkst.7 līdz 15.30 – Skanstes ielas labās puses posmā un virzienā no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Šodien no plkst.8.30 līdz 11.15 un no plkst.18.30 līdz 20.20 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs ūdens transportlīdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Krišjāņa Barona ielas tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.