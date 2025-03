Ilustratīvs attēls pexels.com/Vidal Balielo Jr.

Kad mēs iedomājamies ārstu, bieži vien prātā nāk attēls ar baltu halātu un sterilu aprīkojumu. Tomēr, ieejot operāciju zālē, ārsts balto halātu nomaina uz zilas vai zaļas krāsas halātu. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc ķirurgs operāciju zālē valkā tieši šīs krāsas halātu? Nē, tas nav tāpēc, ka baltas krāsas halāts varētu ātri kļūt netīrs.

Senāk, kad pilsētās valdīja tādas bīstamas slimības kā mēris un holēra, ārsti ģērbās tumšos apģērbos un valkāja maskas ar gariem deguniem. Šo apģērbu 1619. gadā izgudroja franču ārsts Šarlu de Lorms. Pirms tam ārsti valkāja vienkāršu ikdienas apģērbu, bet vēlāk tika izveidota īpaša darba forma, kas sastāvēja no garas mantijas, biksēm, cimdiem, zābakiem un cepures. Šis apģērbs bija izgatavots no ādas vai rupja auduma un tika pārklāts ar vaska kārtu, kas pasargāja ārstu no inficēšanās ar slimību.

Nopietnākas medicīniskās maskas parādījās ap 1910. gadu, kad Ķīnā plosījās mēris, paņemot teju simt tūkstošus dzīvību. Lūk, Buboņu mēra apkarotāju ietērps Dottore Peste. Foto: SHUTTERSTOCK

Augšējā attēla redzams raksturīgais ārsta apģērbs mēra laikos. Ārsti šajos degunos iebāza vairākus aromātisku augus, lai pasargātu sevi no inficēšanās. Ārsta acis aizsargāja stikla ieliktņi.

Kad ārsti sāka valkāt baltas krāsas halātu?

Balts halāts kļuva par ārstiem raksturīgu apģērbu 19. gadsimta beigās, kad mikrobioloģija sāka ietekmēt medicīnu. Britu ķirurgs Džozefs Listers, ieviešot šo apģērbu, uzskatīja, ka baltas un tīras drēbes var novērst slimību izplatīšanos, jo tās darbojas kā antispetisks līdzeklis, Lai gan mūsdienās mēs saprotam, ka baltais halāts pats par sevi nav antiseptisks, tā lietošana kļuva par medicīnas simbolu.

Agrāk baltais medicīniskais halāts bija veids kā novērtēt ķirurga prasmes. Ja viņa halāts pēc operācijas bija tīrs, tas liecināja, ka ķirurgs ir pieredzējis un uzmanīgs.

Kāpēc mūsdienās ķirurgi valkā zilu vai zaļu halātu?

Pagājušā gadsimta sākumā, kad medicīnas nozare turpināja attīstīties, tika ieviestas izmaiņas arī ārstu apģērbā. 1914. gadā kanādiešu ārsts Herberts Robertsons ierosināja ārstiem operāciju laikā sākt valkāt zaļas krāsas halātu. Viņš norādīja, ka tas palīdzēs ķirurgam vieglāk koncentrēties darbam, jo ilgstoši skatoties uz cilvēka asiņu un iekšējo audu sarkano krāsu un tad paskatoties uz ārsta balto halātu, acīs var parādīties zaļi plankumi jeb tā saucamie “zaķīši”. Tas notiek tāpēc, ka cilvēka acs ir īpaši jutīga pret sarkano krāsu. Taču zaļa krāsa palīdz novērst šo efektu un samazina acu nogurumu operāciju laikā.

Laika gaitā tika ievērots, ka arī zila krāsa palīdz efektīvāk novērst šo nepatīkamo optisko traucējumu.