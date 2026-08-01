Kā izvēlēties vissulīgāko un vissaldāko arbūzu? Eksperti vērš uzmanību uz kādu ļoti būtisku detaļu 0
Lai izvēlētos patiešām saldu un gatavu arbūzu, nepietiek tikai ar lielu izmēru vai skaistu formu. Eksperti norāda, ka vien no svarīgākajām pazīmēm, kasm pievērst uzmanību, ir arbūza mizas izskats.
Izrādās, ka spīdīga arbūza miza var liecināt par to, ka auglis vēl nav pilnībā nogatavojies. Kā raksta izdevums “Mashed”, gatavam arbūzam parasti ir tumšāka, matēta miza bez izteikta spīduma. Tieši šāda virsma norāda, ka auglis ir nogatavojies saulē un ieguvis saldāku garšu. Savukārt ļoti spīdīga miza bieži nozīmē, ka arbūzs novākts pārāk agri un tam vēl nav izveidojusies bagātīga garša.
Speciālisti skaidro, ka augļus dabīgi pārklāj īpašs aizsargslānis, kas tiem augšanas laikā piešķir spīdumu. Arbūzam nogatavojoties, miza kļūst blāvāka un matētāka. Tieši tāpēc pircējiem ieteicams izvēlēties nevis spīdīgākos, bet gan matētos arbūzus.
Svarīgi arī atcerēties, ka arbūzs pēc novākšanas vairs nenogatavojas. Tas nozīmē, ka veikalā vai tirgū jāizvēlas jau pilnībā gatavs auglis, jo mājās tas saldāks vairs nekļūs.
Eksperti iesaka pievērst uzmanību vēl vienai būtiskais detaļai. Vietai, uz kuras arbūzs gulējis augšanas laikā. Ja plankums uz mizas ir izteikti dzeltens, tas parasti liecina par gatavu arbūzu. Savukārt ļoti gaišs vai gandrīz balts plankums var norādīt, ka auglis vēl nav pilnībā nogatavojies.
Pasaulē tiek audzētas vairāk nekā 1200 arbūzu šķirnes, un ne visas nogatavojoties izskatās vienādi. Tomēr daudzām šķirnēm tieši matēta miza un dzeltenīgs plankums ir vienas no drošākajām pazīmēm, kas palīdz atrast saldu un sulīgu arbūzu.
Speciālisti arī dalījušies ar padomiem, kā arbūzu visērtāk sagriezt. Viņi iesaka to griezt trīsstūrveida šķēlēs, jo tā ēst ir visērtāk. Savukārt, ja arbūzu paredzēts pasniegt viesībās ar dakšiņām vai irbulīšiem, labs variants ir sagriezt to kubiņos. Tas palīdz samazināt atkritumu daudzumu un padara pasniegšanu ērtāku.