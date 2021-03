Latvijas atkritumu apsaimniekotāji aizliedz šķirot kases čekus. Ko ar tiem iesākt?

Foto: Ieva Čīka/LETA

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas operatori savu ērtību dēļ klientiem aizliedz šķirot kases čekus, liekot mest tos pie nešķirotajiem atkritumiem un vēlāk šo pārstrādei vai reģenerācijai derīgo produktu apglabā atkritumu poligonā. Vēl viens piedāvājums – čekus krāt un vest uz šķirošanas laukumiem…

Kāda no Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimiekotāja SIA “ZAAO” un viņa klienta (privātpersonas) redakcijai atsūtītajā līgumā varam lasīt, ka vienlaikus ar čipsu pakām, vienreizējās lietošanas traukiem un citu iepakojumu šķirošanas konteinerā nedrīkst mest arī kases čekus. Lasītājs vaicā – kāpēc? Kases čeks taču ir pārstrādājams papīrs, makulatūra.

Patiešām, čeku papīrs ir pārstrādājams, apstiprina gan atkritumu saimniecības operatori, gan arī makulatūras pārstrādātāji. Tomēr esot diezgan sarežģīti tos vākt un šķirot. SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane teic, ka iemesls šķirošanas aizliegumam ir šķirošanas tehnoloģiskais process.

“Tā saucamajā trumulī izsijāsies visi atkritumi, kas būs mazāki par deviņiem centimetriem, un šīs “drupačas” nonāks sadzīves atkritumos. Parasti cilvēkiem ir tendence čekus saplēst mazos gabaliņos vai savirpināt bumbiņā, tāpēc tie kļūst mazi, pārberot konteinerus, vēl kaut kas aiziet pa gaisu, tāpēc šķirot var, bet maza varbūtība, ka nonāks līdz ķīpai, kurā papīrs tiek saķīpots vešanai uz pārstrādes rūpnīcu. Ja vēl čeks būs ķīpas ārmalā, tas var nobirt tāpēc, ka ķīpas režģis arī ir ar “palielu aci”. Sīkumi, ja nav pa vidu lielākam papīram, arī nokritīs zemē,” tā Z. Leimane.

Līdzīgs viedoklis ir arī SIA “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājam Jānim Aizbaltam. Viņš aicina uzkrātos čekus un cita veida neliela izmēra papīru ievietot vienā maisā vai kartona kastē un vienkopus vest uz atkritumu šķirošanas laukumiem tāpēc, ka arī šie papīri ir derīgi pārstrādei.

Bet kā rīkoties, piemēram, Rīgas Pārdaugavas rajona cilvēkiem, kuriem tuvumā atkritumu šķirošanas laukuma nav?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atbildi uz jautājumu par čeku šķirošanas aizliegumu nezināja un aicināja vērsties Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijā (LASUA).

Šīs asociācijas izpilddirektors Armands Nikolajevs redakcijai atzina, ka čeku šķirošanas aizliegums ir “jauna lieta”, un pirms atbildes sniegšanas aicināja nosaukt uzņēmumus, kas šādu šķirošanas aizliegumu piemēro. Līdz materiāla nodošanai LASUA skaidrojumu nesagaidījām.

Savukārt Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas pārstāve Dace Āriņa precizēja – atkritumu nozares operatori savā darbībā nav konsekventi. Proti, ja mazā izmēra dēļ nedrīkst šķirot čekus, tad noteikti nav iespējams šķirot arī maza izmēra iepakojumu.

Piemēram, no kartona gatavotās apģērbu etiķetes. Šādu nosacījumu “ZAAO” līgumā iedzīvotājiem neizvirza.

“Dalīti vākti čeki ir ļoti labs kurināmais, tātad čeki ir derīgi atkritumu reģenerācijai,” tā D. Āriņa.

Viņa atzīst šķirošanas tehnoloģijas nepiemērotību kases čekiem un iesaka – čekus un mazo iepakojumu var atšķirot manuāli, tomēr tas sadārdzinās šķirošanas izmaksas.

Makulatūras pārstrādes uzņēmumu SIA “V.L.T.” un SIA “Balticfloc” pārstāvji teic, ka čeku papīrs ir izmantojams arī pārstrādē.

SIA “V.L.T.” to neatšķiro no saņemtajām papīra ķīpām un ražo olu kastītes un olu bretes. Savukārt “Baltic­floc” no makulatūras ražo eko vati, dzīvnieku pakaišus, siltumizolācijas materiālu, absorbcijas materiālu un citus produktus.

“Kases čeku šķirošanas aizliegums ir atkritumu saimniecības operatora, nevis ražotāja untums. Šādas prasības izvirzīšana klientiem ir pārspīlējums un muļķības. Realitāte ir tāda, ka atkritumu apsaimniekotāji nevar izdevīgi pārdot izmantotu čeku papīru, tam Latvijā nav tirgus, tāpēc izdevīgāk ir likt cilvēkiem mest tos pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. “ZAAO” ir pašvaldībām piederošs uzņēmums. Tas cenšas iespējami vairāk pelnīt, nevis darbojas savu cilvēku interesēs,” skarbs ir SIA “V.L.T”. ražošanas direktors Jānis Mūrnieks.