Vai bērniem var būt migrēna? 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
13:24, 20. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Migrēna bieži tiek saistīta ar pieaugušajiem, taču patiesībā tā var skart arī bērnus — pat pavisam mazus. Bērnu migrēna bieži vien tiek nepamanīta vai sajaukta ar citām veselības problēmām, jo simptomi var atšķirties no pieaugušajiem raksturīgajiem.

Vai bērnam var būt migrēna? Kā to atpazīt, un kad vecākiem jāsāk uztraukties? Šajā rakstā aplūkosim, kā izpaužas migrēna bērniem, kādi ir tās iemesli un kā palīdzēt mazajam justies labāk.

“Migrēna var būt arī bērniem. Sākot no 4 gadiem bērns jau apzināti var teikt, ka viņam sāp galva. Apzinātāks vecums ir 7 gadi jeb 1.klase skolā, kuras laikā ar lielo atbildību un prasībām var rasties saspringuma sāpes galvā.

2-5% pirmsskolas bērnu un 10% skolas vecuma bērnu ir migrēna.

Pēc pubertātes meitenēm izteiktāk mainās hormoni un visbiežāk izjūt migrēnas pazīmju sāpes. Visbiežāk migrēna ir šajos gadījumos iedzimta un tā ir ģimenes anamnēze,” atbild

Vecākiem, ja sūdzības par galvassāpēm ir atkārtotas, ieteicams veikt pierakstus migrēnas dienasgrāmatā, tas palīdzēt pēc tam dodoties pie ārsta. Jāpieraksta cik bieži parādās sāpes, kādi ir iespējamie izraisītāji, piemēram, stress, nogurums, uzturs, laikapstākļi, cik ilgi sāpes turpinās un kas palīdz.

Migrēnas lēkmes laikā ieteicams bērnam ļaut atpūsties tumšā telpā, izslēgt visus apkārtesošos trokšņus un gaismu. Svarīgas arī regulāras maltītes, nedrīkst izlaist brokastis, tāpat ietiekama šķidruma uzņemšana un pilnvērtīgs miegs.

Paracetamols vai ibuprofēns dažkārt var palīdzēt, ja lietoti pietiekami agri, bet tos nedrīkst lietot pārāk bieži. Ja migrēnas ir biežas un stipras, ārsts var nozīmēt profilaktiskus medikamentus. Nelietot pieaugušajiem domātas migrēnas zāles bez pediatra konsultācijas!

Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!

