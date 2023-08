Foto: SHUTTERSTOCK

Klāt gurķu un kabaču laiks! Kas tajos vērtīgs uzturam un kas skaistumkopšanai?







Gurķi un kabači ir vieni no populārākajiem vietējiem dārzeņiem, ko viegli iekļaut ikdienas uzturā. Kas tajos vērtīgus un kā tie papildina mūsu ikdienas uzturu, par to portālam LA.LV stāsta “BENU Aptiekas” piesaistītā eksperte, sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un “BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Sezonas laikā gurķis ir lieliska piedeva ikdienas ēdienkartei, ko ieteicams ēst svaigu, stāsta uztura speciāliste Liene Sondore. Tradicionāli gurķus ēd salātos vienus pašus vai kopā ar tomātiem, salātlapām un citām garšaugiem un garšsaknēm. Gurķi nelielās devās satur nātriju, kalciju, fosforu, kāliju – 142 mg uz 100 gramiem. Līdzīgi kā citi dārzeņi, gurķi satur maz kilokaloriju – 12 kcal uz 100 gramiem, kā arī satur maz balastvielas – uz 100 gramiem tikai 0,5 gramus, tāpēc ikdienā ir jāēd arī pārējie, balastvielām bagātie dārzeņi. Veselīgi ir gurķus ēst salātos ar Extra virgin olīveļļu, kā arī sēklu un riekstu eļļām.

Kā skaidro klīniskā farmaceite Priedniece, papildus minētajām minerālvielām gurķi satur arī C vitamīnu un B grupas vitamīnus, kā arī karotinoīdus. Tie palīdz nodrošināt regulāru vēdera izeju, jo veicina zarnu trakta darbību. Tāpat gurķi kalpo kā urīndzenošs līdzeklis.

Palīgs šķidruma uzņemšanai

Gurķi satur aptuveni 96 % ūdens, tāpēc tie ir labs slāpju remdētājs. Apēdot vienu svaigu gurķi karstā dienā, jau mazinās slāpes, saka uztura speciāliste Sondore. Ja ikdienā ir problēmas uzņemt ieteicamo šķidruma daudzumu – ēdiet svaigus gurķus, pievienojiet tos ēdienam vai ūdenim – svaigas gurķu ripiņas vienas pašas vai kopā ar piparmētru lapiņām piešķirs ūdenim burvīgu aromātu!

Gurķi skaistumkopšanā

“BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Priedniece stāsta, ka gurķa vērtīgās sastāvdaļas izmanto skaistumkopšanā veselīgai sejas ādai. To izmanto gan svaigā veidā, gan jau gatavajās maskās, krēmos, losjonos, tonikos un daudzos citos līdzekļos. Ieguvums ir svaiga, tonizēta un mitrināta sejas āda. Tāpat gurķi izmanto arī līdzekļos pret ādas novecošanos un pigmentācijas plankumiem. Turklāt klasisks atvēsinošs un atsvaidzinošs līdzeklis ir gurķu šķēlītes uz acīm, lai mazinātu tumšos lokus ap acīm.

Sezonā ēdīsim arī kabačus un cukini!

Uzturvērtības ziņā vislabāk ir ēst sprīdi garus kabačus un cukini. Šādi nepārauguši dārzeņi būs gardi svaigā veidā salātos – sarīvējiet tos ar spirālveida rīvi, pievienojiet sasmalcinātu baziliku, labas kvalitātes eļļu, nedaudz garšvielu, un salāti gatavi, saka uztura speciāliste Sondore. 100 gramos kabaču un cukini būs aptuveni 18 kcal, 1,1 grams balastvielu un 91 grams ūdens. Līdzīgi kā gurķos, kabačos uz 100 gramiem ir 152 mg kālija. Šie dārzeņi noteikti jāiekļauj savā ikdienas uzturā, ja ir nepieciešams palielināt šķidruma uzņemšanu! Gurķiem un kabačiem ir zems glikēmiskais indekss, tādēļ tos droši var lietot diabēta pacienti.

Cepiet tos omletē, ripiņas uz pannas vai cepeškrāsnī! Kabači un cukini gatavošanas laikā nav jāpanē lielā kviešu miltu un olas daudzumā – tie labi garšos izcepti vien ar garšvielām, uzsver uztura speciāliste. Pievienojiet tos arī biezzupās kopā ar brokoļiem un puraviem.

Kā skaidro klīniskā farmaceite Priedniece, kabači satur šķiedrvielas, kas ir nozīmīgi regulārai vēdera izejai. Tās palīdz pie aizcietējumiem, jo veicina zarnu trakta darbību. Kabači satur gan vitamīnus (C vitamīnu un B grupas vitamīnus) un karotinoīdus, gan minerālvielas, piemēram, kāliju, magniju, kalciju un fosforu.

Savukārt no antioksidantiem kabačos ir C vitamīns, beta-karotīns, luteīns un zeaksantīns. Košas krāsas, arī dzeltenas krāsas kabači būs bagātāki ar antioksidantiem, vairāk tieši to miza. Kabači noder redzes, ādas un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Tiem piemīt arī urīndzenoša darbība, un tie palīdz izvadīt no organisma lieko šķidrumu.

Uzglabāšana ziemai

Ziemai gurķus var uzglabāt skābētā un sālītā veidā. Skābēšana un sālīšana ir viens no senākajiem pārtikas uzglabāšanas veidiem, un tie ir vērtīgi arī mūsdienās, jo produktos rodas pienskābās baktērijas, kas attīstības procesā izmanto dārzeņos esošos cukurus.

Bioķīmisku procesu rezultātā rodas arī ēteriskās eļļas, kas uzlabo produkta garšu un smaržu. Skābēti produkti garšas ziņā ir līdzīgi, tie labvēlīgi ietekmē kuņģa un zarnu traktu. Gurķus skābē ar sālsūdeni. Skābēšanas laikā var pievienot ķiploka daiviņas, dilles, čili piparus.

Ik dienas ir ieteicams uzņemt aptuveni 500 gramus dārzeņu, un skābējumi ir labs veids, kā papildināt savu ikdienas uzturu ar vērtīgajām baktērijām, kas palīdzēs mūsu kuņģa un zarnu traktam justies labi, saka uztura speciāliste L. Sondore.

Recepte izmēģināšanai!

Ikdienas uztura dažādošanai Sondore iesaka izmēģināt kādu jaunu gurķu vai kabaču pagatavošanas recepti. Dažas receptes iedvesmai:

Gurķu-jogurta mērce. Nepieciešamās sastāvdaļas: 200 grami bieza jogurta bez piedevām; 2–3 nelieli gurķīši, sarīvēti uz vidēji rupjās rīves; dažas smalcinātas piparmētru lapiņas; 1 smalcināta ķiploka daiviņa; citronpipari; sāls.

Pagatavošanas gaita: visas sastāvdaļas sajauc un pasniedz pie pamatēdiena.

Kabaču-brokoļu zupa. Nepieciešamās sastāvdaļas: 2–3 nelieli kartupeļi; 2 sprīdi gari kabači; 1 brokolis; 1 sīpols (smalcināts); 2-3 ķiploka daiviņas (smalcinātas); Extra virgin eļļa apcepšanai; lauru lapa; pipari; sāls un citas garšvielas pēc izvēles; citrona sula (svaigi spiesta). Pēc izvēles – 10 % kafijas krējums.

Pagatavošanas gaita:

1. Kartupeļu notīra, sagriež gabaliņos.

2. Katlā uzkarsē nedaudz eļļas, apcep sīpolus, ķiplokus. Kad sīpoli kļuvuši zeltaini – pievieno sagrieztus kabačus, brokoļa rozetītes un kartupeļus. Pieliek garšvielas, pielej nedaudz ūdens. Var izmantot iepriekš mājās sagatavotu dārzeņu buljonu. Uzliek vāku un gatavo, līdz kartupeļi ir mīksti.

3. Ja zupai ir daudz šķidruma – daļu nolej un izmanto pēc nepieciešamības. Izņem lauru lapu. Zupu sablendē, pievieno nedaudz svaigi spiestas citrona sulas, garšvielas pēc nepieciešamības.

Kad zupa ir sablendēta – liek uz plīts un ļauj, lai tā uzvārās. Zupa labi garšos pasniegta ar zaļumiem, ar rīvētu cietā tipa sieru.