Kompensāciju par aizkavētu vai nenotikušu lidojumu var saņemt divreiz, bet “Covid-19” dēļ atceltā reisa kompensācija nepienākas vispār.

Aviopasažierim, kurš ir saņēmis kompensāciju par lidojuma atcelšanu un ir piekritis ceļošanai ar citu lidojumu, ir tiesības saņemt kompensāciju arī par to, ja tas kavējies, par ES Tiesas spriedumu informē tās pārstāve Gite Stadlere.

Ceļotāji bija rezervējuši “Finnair” tiešu lidojumu no Helsinkiem uz Singapūru. Šis lidojums tika atcelts lidmašīnas tehniskas problēmas dēļ. Pēc tam ceļotāji pieņēma “Finnair” piedāvājumu mainīt maršrutu – uz savienoto reisu Helsinki–Singapūra caur Čuncjinu Ķīnā, bet jau nākamajā dienā. Taču attiecīgā lidaparāta stūres vadības pastiprinātāja bojājuma dēļ šis lidojums kavējās. Ceļotāji pieprasīja “Finnair” izmaksāt katram no viņiem kompensāciju 600 eiro par sākotnējā tiešā lidojuma atcelšanu. To viņiem aviokompānija samaksāja.

Papildus viņi lūdza vēl 600 eiro ielidošanas kavēšanās dēļ vairāk nekā par trim stundām mainītajā maršrutā. Turpretim viņu otro prasību par zaudējumu atlīdzību aviokompānija atteicās apmierināt, jo, pirmkārt, viņi nevarot pretendēt uz vēl vienu kompensāciju un, otrkārt, lidojums ar mainītu maršrutu esot kavējies “ārkārtēju apstākļu” dēļ.

ES Tiesa 12. martā norādīja, ka par “ārkārtējiem apstākļiem” var saukt tādus, kas nav tipiski attiecīgā gaisa pārvadātāja normālai darbībai un ir ārpus kontroles. Tehniski bojājumi, kas ir tipiski gaisa kuģu apkopei, nevar būt “ārkārtēji apstākļi”.

Tādējādi aviopasažierim ir tiesības saņemt divas kompensācijas – pirmo par nenotikušo lidojumu un otro – par kavēšanos mainītā lidojuma maršrutā.

Cenzdamās mazināt “Covid-19” ekonomisko ietekmi, Eiropas Komisija trešdien publicēja vadlīnijas, kuras precizē ES pasažieru tiesības pandēmijas laikā.

“Ņemot vērā masveida atcelšanu un kavējumus, ar ko “Covid-19″ pandēmijas dēļ saskaras pasažieri un pārvadātāji, komisija vēlas viest juridisko skaidrību par to, kā piemērot ES pasažieru tiesības. Atcelšanas gadījumā pārvadājuma pakalpojuma sniedzējam ir pasažieriem jāatlīdzina biļetes cena vai jāpiedāvā mainīts maršruts. Ja pasažieri braucienus nolemj atcelt paši, biļetes cenas atlīdzināšana ir atkarīga no biļetes veida un uzņēmumi var piedāvāt vaučerus vēlākai izmantošanai,” norādīja transporta komisāre Adina Veleana. Tas attiecas arī uz dzelzceļa, autobusu un kuģu pasažieru tiesībām.

Ja pasažieriem atceļ braucienu, viņi var izvēlēties – vai nu saņemt biļetes cenas atlīdzinājumu, vai mainīt maršrutu un galamērķi sasniegt vēlāk. Tajā pašā laikā dažas tiesības nav piemērojamas. Tās ir, piemēram, tiesības uz kompensāciju, kura pienākas, ja lidojuma atcelšana izziņota mazāk nekā divas nedēļas pirms izlidošanas dienas.