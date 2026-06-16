Foto: Ieva Makare/LETA

Krāpnieki ķērušies pie jauna salmiņa – nu izdomājuši veidu, kā apkrāpt lauksaimniekus 0

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LETA
14:59, 16. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no lauksaimniekiem Latgalē par gadījumiem, kad vairākas personas, uzdodoties par Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem, cenšas pierunāt zemniekus maksāt naudu par it kā notikušiem pārkāpumiem, aģentūru LETA informēja dienestā.

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LAD skaidro, ka krāpnieki cenšas panākt, lai lauksaimnieks samaksā sodu, piemēram, par nepareizu pļaušanu, norādot, ka nav veikta piemērota saimniekošana.

Dienestā norāda, ka LAD nekad klātienē vai pa tālruni nepieprasa maksāt soda maksājumus.

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LAD uzsver, ka lauksaimniekiem nevajadzētu veikt nekādus maksājumus skaidrā naudā vai uz norādītu kontu personām, kuras ar viltu LAD vārdā cenšas iegūt naudu saimniecībās uz vietas. Tāpat LAD iesaka vienmēr pārliecināties, vai kontroli veic dienesta darbinieki, un dalīties ar informāciju, lai brīdinātu citus lauksaimniekus par šādas krāpniecības iespējām.

LAD, dodoties kontrolēs, vienmēr var uzrādīt darbinieku apliecības un pirms tam informē lauksaimniekus par to, ka tiks veikta kontrole.

Lai pārliecinātos, vai saimniecībā tiek veikta LAD kontrole, iespējams zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni 29 420 515.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

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