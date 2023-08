Ekrānšāviņš. Twitter.

VIDEO. Krievija naktī veikusi masīvu uzbrukumu Odesai; Ukrainas spēkiem panākumi divos frontes posmos Ieteikt







Krievija šorīt atkal uzbrukusi Ukrainas Odesas apgabalam ar droniem un raķetēm, paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.

Apgabalā un Odesas pilsētā tika aktivizēta pretgaisa aizsardzība un pilsētā nogranduši vairāki sprādzieni, vēstī Ukrainas mediji.

Odesa tika apšaudīta ar raķetēm arī naktī. Nakts laikā ienaidnieks trīs reizes uzbruka Odesas apgabalam, izmantojot 15 dronus un astoņas raķetes “Kalibr”, paziņoja Ukrainas armija.

Three waves of Russian attacks on Odesa last night. Air defense Forces shot down 8 Kalibr cruise missiles and 15 Shahed drones. Glory to Heroes! A supermarket and a dormitory were hit by fragments of shot down missiles. Several people injured. 📹: TSN pic.twitter.com/lUt0yhLBgP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2023

Pretgaisa aizsardzības spēki atvairīja visus uzbrukumus, bet notriekto raķešu fragmenti izraisīja pilsētā vairākus ugunsgrēkus, tai skaitā aizdegās studentu kopmītnes un lielveikals.

Ievainojumus guva trīs lielveikala darbinieki.

“Sprādziena vilnis sabojāja vairāku ēku logus un balkonus, kā arī sabojāja netālu novietotās automašīnas,” paziņoja armija, kas publiskojusi vietnē “Telegram” video un fotogrāfijas ar degošo lielveikalu.

Kopš Krievijas izstāšanās 17.jūlijā no starptautiskā “labības darījuma”, kas garantēja drošu ceļu kuģiem ar Ukrainas labības kravām, Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus ostām Odesas apgabalā.

Odesa, 🇺🇦 largest port and naval base, has endured another night of air attacks. The nearby port city of Mykolaiv was also targeted. We are desperate for more air defense systems. Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/Tq06SZFlZf — Kira Rudik (@kiraincongress) August 14, 2023

russians strike civilian mall in Odesa. Pure terrorism, nothing else to expect from a terror state. There are so many companies trading with russia right now… i wonder if they would trade with al qaeda as well, if they had a chance? pic.twitter.com/UPp8MDfelF — ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) August 14, 2023

The result of yesterday missile attack to Odesa pic.twitter.com/XxkDoCxeoA — Татьяна Кагитина NAFO member (@tatyanaodesssa) August 14, 2023

ISW: Ukrainas spēki pavirzījušies uz priekšu divos frontes posmos

Ukrainas bruņotie spēki svētdien veikuši pretuzbrukuma operācijas vismaz divos frontes sektoros un pavirzījušies uz priekšu Doneckas rietumu un Zaporižjas austrumu posmā un Zaporižjas rietumos, teikts ASV Kara studiju institūta (ISW) jaunākajā apskatā par situāciju frontē.

Iepriekš tika ziņots, ka Ukrainas spēki virzās uz priekšu Melitopoles un Berdjanskas virzienā un guvuši daļējus panākumus Robotines virzienā.

Vairāki Krievijas avoti sestdien apgalvoja, ka Krievijas karaspēks ir atkāpies no Urožaines pie Doneckas un Zaporižjas apgabala robežas, bet vakar vairāki Krievijas avoti šos apgalvojumus noliedza. Tā vietā viņi apgalvoja, ka Krievijas karaspēks joprojām kontrolē Urožaines dienvidu daļu.

ISW nav izdevies apstiprināt, ka Krievijas okupanti būtu pilnībā atkāpušies no Urožaines.