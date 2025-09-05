#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Saistībā ar Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem Rēzeknes tehnikuma finanšu vadībā un grāmatvedībā uz dienesta izmeklēšanas laiku atstādināta izglītības iestādes vadītāja Benita Virbule, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Par tehnikuma direktora pienākumu izpildītāju iecelta direktora vietniece izglītības satura un attīstības jomā Irēna Kroiče.

Tehnikuma attīstībā ieguldīti vairāk nekā 16,9 miljoni eiro, kas ļāvis modernizēt infrastruktūru, iegādāties mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu, kā arī pilnveidot mācību programmas, atzīmē IZM. Tehnikumā uz vienu audzēkni ieguldīti vairāk nekā 18 000 eiro, kas ir par 4000 eiro vairāk nekā vidēji Latgales profesionālās izglītības iestādēs.

IZM norādīja, ka atbalsts turpināsies, lai tehnikums sagatavotu darba tirgū pieprasītus speciālistus un stiprinātu reģiona ekonomisko attīstību.

