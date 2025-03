Krista Draveniece: Lūk, kas izraisījis bērnu masveida inficēšanos, bet no sākuma samaksā man. Nopietni? Krista Draveniece

Šobrīd katra mamma (arī es) noteikti ik dienas medijos izlasa jaunāko par E.coli bīstamo zarnu nūjiņas infekciju, ar kuru saslimuši 18 bērni un divi pieaugušie. Pēc trešdienas datiem visi, izņemot divus bērnus un vienu pieaugušo, ārstējas slimnīcās, bet 212 cilvēki noteikti kā kontaktpersonas.

Māmiņu čatos runāja par bīstamajām zemenēm, kuras nedrīkst pirkt, tad parādījās ziņas, ka vainīgs, iespējams, viens konkrēts ēdinātājs vai viņa iepirktie pārtikas produkti.

Katru dienu parādās jaunas ziņas, bet konkrētu atbilžu nav, tāpēc jau uz katru rakstu spiežam, lasām un gaidām kādu atbildi, kas ļauj vai nu uzelpot vai zināt, ko tieši neēst vai nedarīt.

Jauns raksts ceturtdien parādījies vienā no top3 Latvijas medijiem, kuru Facebook piedāvāja arī man. Tam lielisks virsraksts apmērām tāds “Izkristalizējušies trīs produkti, kas varētu izsaukt infekcijas uzliesmojumu” – lieliski, es gribu zināt.

Spiežu uz raksta, bet, ai. Tas ir aiz maksas sienas. Nu, protams, ka katrs jau var samaksāt tos pāris grašus un rakstu izlasīt, bet īsti ētiski man tas nešķita.

Soctīklotāji dusmīgi par to, ka jāmaksā par veselības ziņām

LA.LV. nav maksas satura, un pagaidām to neplānojam ne tuvā (ne tālā) nākotnē ieviest, bet katrs medijs dara, kā vēlas, un maksas saturs nav nekāds briesmonis – par labu žurnālistiku ir jāmaksā. Kurš vēlas, pērk avīzi, cits abonē portāla saturu, kāds ik mēnesi atdod naudu par mīļāko TV programmu.

Atceros, ka sen senos laikos, kad šī tendence Latvijā tikai lēnām ieplūda, tika runāts par pētnieciskiem materiāliem, par cilvēkstāstiem, par nopietniem materiāliem, kuru izpēte, interviju sagatavošana, faktu pārbaude un lieliska raksta uzrakstīšana prasīs mēnešus, tāpēc šādas publikācijas būs maksas, lai varētu atalgot žurnālistu sūro un ilgo darbu. Šis nav tas gadījums! Latvijā izplatās infekcija, kuru dēļ bērni nokļūst slimnīcā –

šai būtu jābūt pirmajai ziņai visos portālos, šai būtu jābūt neklikšķināmu virsrakstu ziņai, šai būtu jābūt ziņai, kas visām mammām un tētiem pieejama bez maksas.

P.S. Man ir šī medija maksas versija, rakstā trīs bīstamie produkti netika nosaukti.

Lūk jaunākā informācija, kas līdz piektdienas dienas vidum zināma par šo infekciju:

Pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju pieci bērni atrodas smagā stāvoklī, informēja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS). Infekcijas avotu vēl turpina noskaidrot. Līdz šim epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā noteiktas 212 kontaktpersonas, bet darbs vēl turpinās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

SPKC līdz 27. martam saņēmis 22 paziņojumus par enterohemorāģisko E. coli infekciju, no kuriem laboratoriski apstiprināti 20, no tiem 18 bērni un divi pieaugušie.

Saslimšanas gadījumi reģistrēti Rīgā, Cēsu, Ādažu, Siguldas, Dienvidkurzemes un Salaspils novadā.

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šobrīd atrodas 14 ar šo infekciju slimi bērni – 13 pacienti ārstējas infekciju nodaļā, bet viens pacients joprojām turpina ārstēties intensīvās terapijas nodaļā. Savukārt viens pacients ir izrakstīts no slimnīcas.

“Pieciem pacientiem varētu definēt šo slimības gaitu kā smagu, jo ir attīstījušās ar šo infekciju saistītās komplikācijas jeb sarežģījumi.

Četri šādi pacienti ārstējas infekciju nodaļā. Viens pacients, kam ir vissmagākā slimības gaita, joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā. Pārējiem pacientiem vispārējais stāvoklis ir stabils, viņu slimības gaita ir definējama kā vidēji smaga, jo ir nepieciešamība ārstēties slimnīcā, ir nepieciešams saņemt intravenozi šķidrumu, bet citādi – viņu stāvoklis ir vērtējams kā stabils,” par pacientu slimības gaitu pastāstīja BKUS bērnu infektoloģe Inga Ziemele.

Jau ziņots, ka SPKC sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, aizvien meklējot slimības cēloni. Tāpat SKPKC sadarbojas ar skartajām pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, kuri novēro bērnus ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem.

PVD iepriekš informēja, ka veiktas izmeklēšanas Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēdiena sadales vietā, kurai ēdienu piegādā no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Laismiņa”, “Laismiņas” ēdināšanas blokā, Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes dienas sadales vietā, kurai ēdienu piegādā no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Dardedze”, “Dardedzes” ēdināšanas blokā, Rīgas bērnu un jauniešu centra “Auseklis” ēdināšanas blokā, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēdināšanas blokā, Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, kā arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zilbīte” ēdināšanas blokā.

Visām šīm izglītības iestādēm pēc PVD sniegtās informācijas ēdināšanas pakalpojumus vai pārtikas piegādes pakalpojumus sniedza “Žaks-2” vai arī pilnsabiedrība “Gardbrīdis”, kuru veido “Žaks-2” un SIA “Deliment”. Abu uzņēmumu lielākā īpašniece ir Žanna Gajevska.

“Žaks-2” uzņēmuma tehnoloģe Ilona Dreimane aģentūrai LETA atklāja, ka uzņēmums šobrīd sadarbojas ar SPKC un PVD, lai atrastu slimības cēloni un novērstu tās izplatību.

Tāpat pārbaudes veiktas Salaspils 1.pirmsskolas bērnudārza “Saulīte” ēdināšanas blokā.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.

PVD laboratoriskajai izmeklēšanai uz zarnu nūjiņu infekciju nosūtījis 53 dažādu pārtikas produktu paraugus

ārtikas un veterinārais dienests (PVD) laboratoriskajai izmeklēšanai uz Šiga toksīnu veidojošās/verotoksigēnās E.Coli (zarnu nūjīņas) infekciju nosūtījis 53 dažādu pārtikas produktu paraugus, aģentūru LETA informēja dienestā.

Lai identificētu pārtikas produktu, kas izraisījis vairāku cilvēku saslimšanu ar E.Coli baktērijas izraisītu zarnu infekciju, PVD veic pārbaudes gan pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras apmeklējuši saslimušie bērni, gan ņem paraugus pārtikas tirdzniecības vietās.

PVD pārbaudes veicis 15 pirmsskolas izglītības iestādēs un desmit tirdzniecības uzņēmumos. Laboratoriskajai izmeklēšanai līdz ceturtdienai nosūtīti 53 pārtikas produktu paraugi, kā arī 106 virsmu nomazgājumu paraugi, kas ņemti pirmsskolas izglītības iestādēs.

Dienestā skaidro, ka laboratorisko izmeklējumu rezultāti gaidāmi ne ātrāk kā nākamnedēļ, bet ļoti iespējams, ka laboratoriskā testēšana varētu aizņemt arī ilgāku laiku. Līdzšinējās pārbaudēs nav izdevies iegūt informāciju par iespējamo saslimšanas izraisītāju.

PVD atgādina, ka epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu inficēšanās avotus, veic Slimību profilakses un kontroles centrs.

SPKC sliecas domāt, ka inficēšanos ar E.coli veicinājis kāds pārtikas produkts

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sliecas domāt, ka vairāku cilvēku inficēšanos ar bīstamās zarnu nūjiņas izraisīto infekciju E.coli vecinājis kāds pārtikas produkts, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja SPKC Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida.

Viņa apliecināja, ka pašlaik speciālisti meklē infekcijas avotus, un šoreiz nebūtu jāvaino katra individuālā saslimušā imunitāte. SPKC pašlaik vairāk sliecas domāt, ka ir bijis kāds pārtikas produkts, kas veicināja inficēšanos.

“Tas, ka vēl nav liels saslimušo skaits, varētu liecināt, ka tas nav plaši izplatīts produkts,” piebilda Geida. Speciālisti nodarbojas ar izmeklēšanu, ko gan apgrūtinot tas, ka paši bērni nevar nosaukt konkrētus ēdienus, ko lietojuši uzturā.

Tikmēr intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” Geida norādīja, ka pieaug gadījumu skaits un arī teritorija, kur gadījumi tiek reģistrēti. Tādēļ saprotams, ka infekcija izplatās ne tikai konkrētā teritorijā, bet arī plašāk. Lai arī patlaban nav novēroti sekundāri inficēšanās gadījumi pacientu dzīvesvietās, Geida atgādināja, ka infekcija ir lipīga un inficēties var arī kontaktu ceļā.

“Žaks-2” sadarbojas ar PVD un SPKC zarnu nūjiņas infekcijas cēloņa atklāšanai izglītības iestādēs

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Žaks-2”, kurš sniedzis ēdināšanas pakalpojumus gandrīz visām izglītības iestādēm, kurās konstatēti inficēšanās gadījumi ar Šiga toksīnu vai verotoksīnu veidojošās Escerichia coli (zarnu nūjiņas) infekciju, šobrīd sadarbojas ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), lai atrastu slimības cēloni un novērstu tās izplatību, aģentūrai LETA atklāja uzņēmuma tehnoloģe Ilona Dreimane.

Viņa akcentēja, ka uzņēmums patlaban attiecīgajām iestādēm sniedz visu nepieciešamo informāciju, dokumentāciju, kā arī ievēro vadlīnijas slimības ierobežošanai. Tomēr šobrīd neesot atrasts loģisks izskaidrojums, kas varētu būt infekcijas ierosinātājs.

Dreimane atzīmēja, ka visās iestādēs, tostarp tajās, kur nav konstatēti saslimšanas gadījumi, “Žaks-2” šobrīd veic papildu pārtikas drošības ievērošanas pasākumus, tostarp tiek ievērots pastiprināts tīrīšanas un dezinfekcijas režīms, dubultā termiskā apstrāde produktiem, kā arī temperatūras kontrole, augļu un dārzeņu mazgāšana ar dzeramo ūdeni un citi drošības pasākumi.

Tāpat uzņēmums šobrīd monitorē savu darbinieku veselības stāvokli, veic izsekošanu, vai darbinieki nav bijuši kontaktā ar saslimušajiem, kā arī aizdomu gadījumā darbinieki netiek pielaisti pie darba un tiem tiek rekomendēts vērsties pie ģimenes ārsta.

“Žaks-2” šobrīd arī īsteno iekšēju analīzi uzņēmuma ēdienkartēm un produktu loģistikai, kā arī meklē saslimšanas risku cēloņus.

Dreimane uzsvēra, ka ikdienā uzņēmumā ir izstrādāta pārtikas drošības paškontroles sistēma, kurā ir paredzētas darbības jebkura riska novēršanai. Regulāri tiek veiktas gan uzņēmuma iekšējās, gan uzraugošo institūciju pārbaudes. Patlaban tās norisinās nepārtraukti un pastiprinātā režīmā.