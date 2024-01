Kučinskis par pasu izsniegšanas cenu pieaugumu: “Protams, šoks bija paredzams!” Ieteikt







“Pase ir zināmā mērā valsts simbols. Man kā Latvijas pilsonim gribas, lai man būtu pase, vai es kur braucu vai nebraucu. Ja pat pie vislielākās inflācijas dubultais pieaugums, protams, šoks bija paredzams un attieksme, tāpēc tai lietai bija ļoti rūpīgi jāpieiet,” tā TV24 raidījumā “Ziņu top” savu komentāru iesāka 14.Saeimas deputāts (AS) un arī bijušais ministru prezidents (2016-2019) Māris Kučinskis, diskutējot par jaunā parauga pasēm, kuru izgatavošanas nodevu no 2024.gada 12.februāra plānots paaugstināt no līdzšinējiem 30 eiro uz 60 eiro.

“Šobrīd iepirkuma [pasu izgatavošanas -red.] ir uz daudziem gadiem. Iepirkums ir salīdzinoši liels, tāpēc – vai tās izmaksas pēc tam būtu pamats mainīt? Protams, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nedabū finansējumu uz pašu pasu rēķina kaut kādā veidā savas problēmas risināt, tas ir cits jautājums, bet tad ir rūpīgi jāseko līdzi budžetam, un jāskatās, kas ir par iemeslu?” tā TV24 raidījumā uzsvēra Saeimas deputāts Kučinskis.

Visā šajā lietā, pēc Kučinska domām, ir viens galvenais secinājums. “Šādas lietas un pieaugumi ir vienkārši jāpasakaidro un jāpierāda, ka ir nepieciešams. Es pieņemu, ka 40 vai 45 eiro tās izmaksas, – varbūt 10 eiro klāt…Man kaut kā neticas, ka 30 eiro,” tā “Ziņu top” pauda Kučinskis, paužot savu redzējumu, par cik eiro tad, iespējams, varētu paaugstināt pases izgatavošanas nodevu.

Jau ziņots, visticamāk, ka pasu izsniegšanas maksa pieaugs, bet notiek darbs, lai tā nepieaugtu divas reizes, tā trešdien, 3.janvārī, Saeimas Pieprasījumu komisijā teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).

Komisijas sēdē bija plānots vērtēt opozīcijā esošā “Apvienotā saraksta” (AS) pieprasījumu iekšlietu ministram par plānoto pasu izsniegšanas maksas dubultošanos no 30 uz 60 eiro, taču komisijā nebija kvoruma, tāpēc par to spriedīs trešdien, 10.janvārī.

Kozlovskis norādīja, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) gatavo jauno pasu nodevu, bet process ir tikai sācies – tas vēl nav vērtēts Iekšlietu ministrijā un Ministru kabinetā. Ministrs solīja nākamnedēļ [8.-14.janvāris; red.] komisijā sniegt detalizētus aprēķinus par to, kas veido izmaksas.

Kā ziņots, esošā parauga pases PMLP sāka izsniegt 2015.gadā. Personu apliecinošiem dokumentiem to lietošanas laikā aizsardzība pret viltošanu samazinās, tāpēc, lai mazinātu riskus, kas saistās ar viltotu dokumentu izmantošanu, personu apliecinošu dokumentu paraugs periodiski ir jāuzlabo, mainot dizainu un ieviešot jaunākas paaudzes līdzekļus pret viltošanu, izmaiņas pamatoja PMLP.

Jaunajos pasu paraugos būšot iekļauti “inovatīvi pretviltošanas risinājumi”. Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits.

IeM rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Aprēķini liecina, ka par pases izsniegšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam un personām ar atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 30 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Valsts nodeva par steidzamu pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem divu darba dienu laikā būs 110 eiro līdzšinējo 55 eiro vietā. Savukārt nodeva par paātrinātu pases izsniegšanu bērnam būs 55 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.