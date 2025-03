“Kurš šeit Latvijā ir patiesais saimnieks? Nē, tie nav tautas vēlēti politiķi,” atklāj Kaktiņš Ieteikt







“Kam Latvijas valstī īstenībā ir vara? Kurš šeit Latvijā ir patiesais saimnieks, kurš komandē parādi? Lasīju ziņas, ka KNAB izrevidējis politisko partiju finansējumu un naudas tērēšanu, tad man sāk izskatīties, ka KNAB politiķiem, kas ir vēlēti, saka, ko drīkst un nedrīkst, lai gan varas piramīdā politiķiem būtu jābūt augstāk. Tad nu es saprotu, ka politiķi nav īstie saimnieki, jo, ja būtu saimnieki, KNAB viņiem nevarētu tā uzbraukt!” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” spriež Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors.

Jau ziņots, ka līdz 31.martam 62 Latvijā reģistrētajām politiskajām partijām un to apvienībām jāiesniedz to finansiālās darbības pārskati par 2024.gadu, aģentūru LETA informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Politisko partiju un to apvienību gada pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka Politisko organizāciju finansēšanas likums. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot gada pārskatu, tam jāpievieno informācija par vairākām pozīcijām, tostarp par iestāšanās naudu un biedru naudu, dāvinājumiem biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai, par brīvprātīgo darbu.

Ja politiskās organizācijas līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par desmit minimālajām mēnešalgām, proti, 7000 eiro, tās attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents. Revidenta atzinums jāpievieno gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Papildus tām politiskajām organizācijām, kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, gada pārskatam jāpievieno pārskats par valsts budžeta finansējuma izlietojumu. Šajā pārskata pozīcijā jānorāda naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par Politisko organizāciju finansēšanas likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem, tostarp, kādi izdevumi izlietoti politiskajai aģitācijai.

Gada pārskati jāiesniedz KNAB Elektronisko datu ievades sistēmā (EDIS).

KNAB atgādina, ka saskaņā ar likumu gada pārskatu neiesniegušajām politiskajām organizācijām var draudēt to darbības apturēšana vai izbeigšana.