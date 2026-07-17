Latvijā reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi, kas ir par 8,4 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn 0
Uzņēmumu reģistra dati par 2026. gada pirmo pusgadu rāda, ka Latvijā reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi, kas ir par 8,4 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Vienlaikus par 36,6 % samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits.
2026. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrēti 5524 jauni uzņēmumi, kas ir par 8,4 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt likvidēti 2822 uzņēmumi, kas ir par 36,6 % mazāk nekā 2025. gada pirmajā pusgadā. Šāda uzņēmumu demogrāfijas dinamika ir pozitīvs signāls par uzņēmējdarbības vides attīstību un uzņēmēju gatavību uzsākt jaunas biznesa iniciatīvas.
“Jaunu uzņēmumu skaita pieaugums un vienlaikus mazāks likvidēto uzņēmumu skaits ir pozitīvs signāls Latvijas ekonomikai. Tas apliecina, ka uzņēmēji redz iespējas attīstīt uzņēmējdarbību un ir gatavi investēt nākotnē. Mūsu uzdevums ir nodrošināt stabilu un prognozējamu uzņēmējdarbības vidi, mazināt administratīvo slogu un veicināt investīcijas, lai arvien vairāk uzņēmumu spētu augt, radīt labi apmaksātas darbavietas un konkurēt starptautiskajos tirgos,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Jaundibināto uzņēmumu reģionālais sadalījums saglabājies līdzīgs kā iepriekšējos gados. Aptuveni puse jauno uzņēmumu reģistrēta Rīgā, savukārt gandrīz sestā daļa Pierīgā. Vidzemē un Kurzemē reģistrēta aptuveni desmitā daļa no visiem pirmajā pusgadā dibinātajiem uzņēmumiem. Vienlaikus uzņēmumu reģistrācijas dinamika reģionos ir atšķirīga – Kurzemē un Latgalē, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, reģistrēto uzņēmumu skaits ir pieaudzis, savukārt Zemgalē tas ir nedaudz samazinājies.
Uzņēmumu reģistra statistika rāda, ka uzņēmumu dibināšanas aktivitāte pieaug laikā, kad Latvijas ekonomika pakāpeniski atgūstas un atjaunojas uzņēmēju pārliecība par attīstības iespējām. Jaunu uzņēmumu veidošanās ir nozīmīgs priekšnosacījums inovāciju attīstībai, produktivitātes kāpināšanai un ekonomikas strukturālai izaugsmei.
Ekonomikas ministrija turpina īstenot pasākumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, tostarp administratīvā sloga mazināšanai, investīciju piesaistei, finansējuma pieejamības uzlabošanai, inovāciju attīstībai un eksporta veicināšanai. Ministrijas mērķis ir panākt, lai arvien vairāk Latvijā dibināto uzņēmumu kļūtu par ilgtspējīgiem, eksportspējīgiem un augstas pievienotās vērtības uzņēmumiem.