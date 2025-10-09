Latvija ved Moldovu digitālās nākotnes virzienā – vēsturiska sadarbība forumā Techritory 0
Latvija un Moldova oficiāli apstiprinājušas sadarbību digitālās infrastruktūras attīstībā un jau tuvākajā laikā tiks īstenotas pirmās nozīmīgās aktivitātes – uzsāktas apmācības Moldovas speciālistiem un nodrošināta Latvijas pieredzes nodošana darbā ar starptautisko finanšu instrumentu piesaisti, kas palīdzēs Moldovai virzīt digitālās transformācijas projektus un stiprināt savu institucionālo kapacitāti.
22. un 23. oktobrī Rīgā, konferenču centrā Atta Centre, jau astoto reizi notiekošā foruma Techritory programmā īpaša vieta atvēlēta Latvijas un Moldovas kopprojektam, kura mērķis ir stiprināt Moldovas digitālo infrastruktūru un veidot ilgtspējīgu ceļu uz modernu, Eiropai atbilstošu digitālo vidi. Projekts tiek īstenots ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu, tā ieviesējs ir SIA Elektroniskie sakari sadarbībā ar SIA Safege Latvija. Projekts tiek īstenots Moldovas Informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības dienesta STISC (Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică) vajadzībām.
Neils Kalniņš, Techritory vadītājs, ir pārliecināts, ka “Latvija ar savu pieredzi digitālās infrastruktūras attīstībā ir pierādījusi, ka arī maza valsts var spēlēt nozīmīgu lomu globālā mērogā. Šis kopprojekts ar Moldovu ir lielisks piemērs tam, kā Latvijas zināšanas un risinājumi var palīdzēt stiprināt partneru digitālo noturību un veicināt viņu ceļu uz modernu un drošu nākotni.”
Uz Latviju vizītē no Moldovas dosies augsta līmeņa delegācija ar pārstāvjiem no Moldovas Ekonomikas attīstības un digitalizācijas ministrijas, STISC un citām vadošām institūcijām, lai tiktos ar Latvijas vadošajiem uzņēmumiem un pārrunātu sadarbības iespējas, kā arī nākotnes projektus digitālās transformācijas jomā.
Projekta ietvaros paredzēts īstenot vairākas nozīmīgas aktivitātes, kas stiprinās Moldovas digitālās attīstības pamatus. Būtisks akcents tiks likts uz apmācību programmu STISC darbiniekiem un citu valsts iestāžu speciālistiem, lai paaugstinātu viņu kompetenci darbā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, kā arī projektu sagatavošanā un ieviešanā. Tas palīdzēs Moldovas institūcijām kļūt efektīvākām, piesaistot ārējos resursus un virzot digitalizācijas projektus. Savukārt kā viena no nākotnes prioritātēm Moldovā izvirzīta nacionālā datu centra izveide, kas kalpotu kā drošs risinājums valsts datu uzglabāšanai un apstrādei. Latvijas loma šajā procesā ir sniegt metodisku un organizatorisku atbalstu ceļā uz šo ieceri. Sadarbības projekta ietvaros īstenotās aktivitātes kopumā veidos stabilu pamatu Moldovas digitālajai transformācijai, veicinot ne tikai tehnoloģisko izaugsmi, bet arī sabiedrības uzticību valsts digitālajai videi.
Nozīmīgi, ka nule notikušajās parlamenta vēlēšanās Moldovas sabiedrība apliecināja savu izvēli par labu proeiropeiskam kursam, kas nozīmē arī skaidru atbalstu digitālās transformācijas turpināšanai. Šis sabiedrības dotais mandāts valdībai un parlamentam dod papildu enerģiju un motivāciju straujāk virzīt digitalizācijas politiku. Latvijas atbalsts, zināšanas un tehnoloģiskās inovācijas šajā ceļā kļūst par būtisku katalizatoru Moldovas izaugsmei un integrācijai Eiropas telpā.
Ieva Jāgere, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore:
“Latvija digitālās infrastruktūras un e-pārvaldes attīstībā jau vairākus gadus ir starp līderēm Eiropā. Pēc digitālo sabiedrisko pakalpojumu pieejamības mēs atrodamies TOP 10 ES valstu vidū, un vairāk nekā 90% Latvijas publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu ir digitalizēti. Mūsu priekšrocība ir spēja īsā laikā ieviest inovatīvus risinājumus un elastīgi tos pielāgot iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vajadzībām, ko novērtē arī investori. Tieši šī pieredze padara Latviju par uzticamu partneri, kas var sniegt praktisku atbalstu arī citām valstīm ceļā uz digitālo transformāciju. Sadarbība ar Moldovu apliecina, ka Latvijas zināšanas un kompetence ir ne tikai nacionāls resurss, bet arī būtiska Eiropas konkurētspējas priekšrocība kopumā.”
Foruma Techritory kontekstā šī sadarbība izceļ Latviju kā digitālās transformācijas līderi Baltijā un apliecina tās lomu, atbalstot Eiropas kaimiņvalstis ceļā uz drošu, modernu un ilgtspējīgu digitālo nākotni.
Techritory 2025 foruma saturam bez maksas sekot līdzi varēs interneta platformā, foruma daba valoda ir angļu. Lai piedalītos nepieciešama iepriekšēja reģistrācija – Welcome to TECHRITORY 2025.