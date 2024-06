Lielbritānijā pretnoziedzības labdarības organizācija “Crimestoppers” izsludinājusi līdz 10 000 sterliņu mārciņu (apmēram 11 800 eiro) atlīdzību par informāciju, kas ļautu aizturēt Latvijas valstspiederīgo Dolāru Aleksanderu, kurš tiek meklēts saistībā ar satiksmes negadījumu, kurā gāja bojā 12 gadus vecs zēns, vēsta raidorganizācija BBC.

Kītonu Sleiteru 14.jūnijā Anglijas pilsētā Koventri uz ielas notrieca melns BMW markas automobilis.

Policija uzskata, ka automašīnu, kurā bijuši četri cilvēki, vadījis Lielbritānijā pastāvīgi dzīvojošais Aleksandrs, kurš ievērojami pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu.

Iespējams, ka Aleksandrs ir atstājis Lielbritāniju, atsaucoties uz policiju, ziņo laikraksts “The Independent”.

Latvijas valstpiederīgā foto “Crimestoppers” ir publicējusi soctīkla vietnē “X” 20.jūnijā. Šobrīd “Crimestoppers” nav publicēta jauna informācija, kas liecinātu, ka Dolārs Aleksanders būtu atrasts. Acīmredzot, meklējumi turpinās.

Our charity is offering a #reward of up to £10,000 for anonymous information about Dolars Aleksanders’ whereabouts.

He is a prime suspect after 12-year-old Keaton Slater was killed after being hit by a car in Coventry on Friday 14 June.

Speak up here: https://t.co/XIi5QWberz pic.twitter.com/dovpLvhlMC

— Crimestoppers (@CrimestoppersUK) June 20, 2024