FOTO: Twitter/zer0int

Meklēšana pārtraukta. Berlīnes “lauva”, iespējams, ir mežacūka Ieteikt







Kā ziņots iepriekš, nav kliedētas bažas, ka Berlīnes dienvidu priekšpilsētās piektdien savvaļā joprojām atrodas liels plēsējs, pēc visa spriežot, lauvene, tomēr nakts gaitā nekādas liecības par brīvībā nokļuvušo lielo kaķveidīgo nav manītas.

Kā pavēstīja policija, nakts gaitā lauvene nav redzēta un nav arī konstatētas nekādas liecības par tās uzturēšanos Berlīnes tuvumā.

Vācijas varas iestādes pārtrauc lauvas meklēšanu, jo nav atrasti pierādījumi, ka “lielais kaķis” atrastos savvaļā. Policija to meklēja vairāk nekā dienu pēc tam, kad saņēma paziņojumu par savvaļas dzīvnieku, taču tā nebija atradusi nekādas pēdas.

Pēc sarunām ar ekspertiem viņi tagad uzskata, ka manītais radījums ir mežacūka.

Vietās, kur it kā tika pamanīta lauva, netika atrasti ķepu nospiedumi vai DNS materiāls. “Nav akūtu briesmu,” piektdien preses konferencē sacīja Kleinmahnovas apgabala, kur dzīvnieks pirmo reizi tika pamanīts, mērs Maikls Grūberts.

Viņš piebilda, ka policija saglabās modrību, ja situācija mainīsies.

Piektdien dzīvnieka meklēšana tika pastiprināta, aptuveni 120 policistiem un savvaļas ekspertiem izpētot vietējās mežainās teritorijas. Tika izmantoti arī droni un helikopteri.

Jaunieši sāka atskaņot skaļas lauvas skaņas skaļrunī netālu no vietas, kur notika meklēšana. “Tas nepalīdz ne vietējai sabiedrībai, ne policijai dzīvnieku meklēšanā,” “RBB” sacīja policijas pārstāve Kerstina Šrēdere.

Iedzīvotāji tika aicināti palikt iekšā, turēt pie sevis savus mājdzīvniekus un izvairīties no meža teritorijām. Eksperti arī sniedza ieteikumus, kā rīkoties ar savvaļas dzīvnieku, ja kādam ar to nācies sastapties, piemēram, stāvēt uz vietas un izvairīties no acu kontakta.

Jānis Tereško savā “Twitter” kontā dalījies ar video, norādot, ka Zooloģiskā dārza pārstāvis jau vakar izteicis šādu minējumu.

Kāpēc “lauvene” nav lauvene, bet gan mežacūka. (Zooloģiskā dārza pārstāvis jau vakar šādas šaubas izteica). Arī nekādu lauvas pēdu nav pic.twitter.com/21jEcKD3uM — Jānis Tereško (@JanisTeresko) July 21, 2023