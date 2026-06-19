“Mēs nodurtām galvām paklausīgi visu pieņemam.” Ances iedzīvotāju sāpe par pakomātu pāršalc Latviju 0
Ance ir ciems Kurzemē. Tas atrodas 36 km attālumā no Ventspils, Ziemeļkurzemes mežu vidū un to ieskauj piecas upes. Pēdējos gados iedzīvotājiem nācies piedzīvot to pašu, ko daudzām citām lauku teritorijām – slēgta skola, likvidēts pasts, un tagad arī pakomāts. Vietējie iedzīvotāji centās panākt, lai tas tiktu saglabāts. Rakstīja vēstuli, savācot 303 parakstus, tomēr 19.jūnijā lemts demontēt “Latvijas Pasta” pakomātu.
“Ja pakomāts nav vajadzīgs 303 cilvēkiem, tad kam īsti ir domāta valsts?” šādu jautājumu uzdod Ances iedzīvotāja Līga, kura emocionālā vēstījumā sociālajā vietnē “Facebook” apraksta vietējo iedzīvotāju sāpi un vilšanos par notikušo.
Līga norāda, ka šis stāsts nav tikai par pakomātu. Tas ir stāsts par ticības demontēšanu, par cilvēku sajūtu, ka lauki pamazām tiek aizmirsti.
“Demontē ticību. Ticību tam, ka arī mazs pagasts valstij vēl ir vajadzīgs,” viņa pauž savā vēstījumā.
Līga atgādina, ka pakomāts Ancē tika uzstādīts vien 2024. gada rudenī, lielā mērā pateicoties vietējās uzņēmējas Ilzes iniciatīvai. Sākotnējā piesardzība no iedzīvotāju puses ātri vien pazuda, kad cilvēki novērtēja pakalpojuma ērtumu.
“No rīta, saulei lecot, salasi dārzā ābolus, saliec kastē, nosūti, vakarā Rīgas mazbērni atsūta video, ka ēd Ances omes ābolus, ka šņekst vien,” raksta iedzīvotāja.
Kad kļuva zināms, ka pakomātu plānots likvidēt zemās noslodzes dēļ, vietējie iedzīvotāji mēģināja situāciju mainīt. Tika sagatavota vēstule “Latvijas Pastam” un Satiksmes ministrijai, zem kuras parakstījās 303 cilvēki. Tomēr, kā norāda Līga, “lūgums atstāt pakomātu nenonāca dzirdīgu ierēdņu ausīs.”
“Slēdz, likvidē, demontē. Ak, jā, vēl saka – apvieno un optimizē, kas to pašu likvidēšanu vien nozīmē. Cik ilgi var klusējot pieļaut tādu rīcību. Ance ir teritorijas ziņā otrs lielākais pagasts Latvijā. Jā, esam Ziemeļkurzemes mežu vidū piecu upju ieskauti. Līdz novada domei Ventspilī 36 kilometri. Līdz tuvākajam pakomātam Dundagā – 22 kilometri, bet mēs te esam – Latvijas iedzīvotāji – pilsoņi un nepilsoņi.
Sieviete uzsver: “Ancenieki izdarīja visu, ko demokrātiskā sabiedrībā cilvēki var izdarīt. Viņi neprotestēja, nekliedza, nevienu neapvainoja. Viņi uzrakstīja vēstuli. Savāca 303 parakstus. Argumentēja. Lūdza. Un tomēr atbilde bija – nē.”
Ances iedzīvotāji izgaismo jautājumu, ar kuru saskaras daudzi cilvēki Latvijas laukos. “Vai kāds ir aprēķinājis, cik izmaksā viens aizbraucis iedzīvotājs? Cik izmaksā viena tukša māja? Viena aizvērta skola? Viens pagasts, kurā cilvēki pamazām pārstāj ticēt, ka viņu viedoklim ir nozīme?”
“Latvijas Pasts” sola, ka Ance bez pakomāta nepaliks
LA.LV vērsās pie VAS “Latvijas Pasts” pārstāvjiem, kuri apstiprināja, ka pakomāta demontāža saistīta ar zemo noslodzi.
“Optimālākais risinājums – pakomāts iekštelpās ar mazāku nodalījumu skaitu, kas ļautu sasniegt atbilstošus noslodzes rādītājus. Šāds bija mūsu priekšlikums jau 2025. gadā, kad vērsāmies pagasta pārvaldē, informējot par pakomāta zemo noslodzi, taču tolaik nebija iekštelpu pakomātam piemērotas atrašanās vietas.
Savukārt šobrīd, pateicoties Ances un Titurgas apvienotajai pārvaldei, potenciālās telpas ir apzinātas, un labprāt piedalīsimies pašvaldības organizētā nomas tiesību izsolē.
Līdz tam iedzīvotāji tiek aicināti izmantot pakomātus Dundagā, Ugālē vai Piltenē, kā arī pakalpojumu “Pastnieks mājās”.
“Tas ar mūsu pastnieku starpniecību ļauj, neizejot no dzīvesvietas, gan nosūtīt sūtījumus, gan saņemt tos, ja tie piegādāti uz kādu no Ventspils klātienes klientu apkalpošanas vietām, gan izmantot citus “Latvijas Pasta” pakalpojumus.”
“Latvijas Pastam” kopumā ir 440 zilās krāsas pakomāti, kas izvietoti gan blīvi apdzīvotās vietās, gan attālākos reģionos, lai tie būtu iespējami tuvāki un sasniedzamāki iedzīvotājiem.
“Esam vienīgie, kas sniedz pakomātu pakalpojumus 37 unikālās vietās, no tām vairāk nekā desmit ir pierobežā, kur noteiktā teritorijā nav cita komersanta pakomāta,” norāda uzņēmuma pārstāve.