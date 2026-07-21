Rietumu Banka piešķir PrintyMed mentoringa programmu uzņēmuma izaugsmei 0
Rietumu Banka piešķīrusi īpašu mentoringa balvu Latvijas medicīnas tehnoloģiju uzņēmumam PrintyMed, nodrošinot uzņēmumam individuālu mentoringa atbalstu. Balva piešķirta, iedvesmojoties no starptautiskās iniciatīvas Visa “She’s Next”, lai palīdzētu uzņēmumam attīstīt biznesa potenciālu un veicinātu tālāku izaugsmi.
Izvērtējot konkursa finālistu biznesa idejas un attīstības perspektīvas, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja, kura darbojās konkursa žūrijā, nolēma piešķirt PrintyMed īpašu bankas balvu – mentoringa programmu. Šis atbalsts apliecina Rietumu Bankas pārliecību par uzņēmuma inovāciju potenciālu un spēju radīt augstu pievienoto vērtību medicīnas tehnoloģiju nozarē.
Mentoringa programmas laikā uzņēmuma komandai būs iespēja sadarboties ar Rietumu Bankas un tās partneru ekspertiem, saņemot atbalstu biznesa attīstības, stratēģijas, finanšu plānošanas un izaugsmes jautājumos.
“Uzņēmuma panākumus nosaka ne tikai finansējums, bet arī zināšanas, pieredze un spēcīgi partneri. PrintyMed mūs pārliecināja ar drosmīgu ideju, augstu profesionalitāti un vēlmi radīt risinājumus ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrību. Vēlamies palīdzēt ne tikai ar atzinību, bet ar praktisku atbalstu, kas var kļūt par nozīmīgu soli uzņēmuma nākamajā attīstības posmā,” saka Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja.
“Šī balva mums ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz iespēju saņemt pieredzējušu profesionāļu atbalstu laikā, kad uzņēmums strauji attīstās. Mentoringa programma palīdzēs pieņemt pārdomātus un stratēģiskus lēmumus, paplašināt sadarbības iespējas un vēl pārliecinošāk virzīt PrintyMed izaugsmi starptautiskajos tirgos,” saka PrintyMed līdzdibinātāja un vadītāja Jekaterina Romanova.
“Iniciatīva “She’s Next” ir radīta, lai dotu uzņēmējām ne tikai atpazīstamību, bet arī reālus instrumentus izaugsmei. Esam gandarīti, ka Rietumu Banka šo iniciatīvu papildinājusi ar savu īpašo balvu. Šāds atbalsts apliecina, ka uzņēmēju attīstībā būtiska loma ir gan finansējumam, gan profesionālām zināšanām un pieredzes apmaiņai,” saka Visa reģionālais vadītājs Baltijā Juris Paegle.
PrintyMed ir Latvijas biotehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā biomimētiskā zirnekļa zīda tehnoloģijas un uz to bāzes rada inovatīvus biomateriālus nākamās paaudzes medicīnas produktiem. Uzņēmums ir viens no spilgtākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem medicīnas tehnoloģiju jomā.
Atbalstot uzņēmumus ar ilgtspējīgām un inovatīvām biznesa idejām, Rietumu Banka arī turpmāk iesaistīsies iniciatīvās, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, inovācijas un Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par PrintyMed
PrintyMed ir Latvijas biotehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2023. gadā un izstrādā biomimētiskā zirnekļa zīda tehnoloģijas medicīnas un citu augstas pievienotās vērtības nozaru vajadzībām. Sadarbībā ar Nacionālo pētniecības un inovāciju institūtu (NIRI) uzņēmums attīsta inovatīvus biomateriālus medicīnas ierīcēm, audu inženierijai, organ-on-a-chip risinājumiem un reģeneratīvajai medicīnai. PrintyMed tehnoloģija apvieno augstu bioloģisko saderību, ilgtspējīgu ražošanas procesu un iespēju pielāgot materiālu dažādiem pielietojumiem, veicinot nākamās paaudzes medicīnas tehnoloģiju attīstību.