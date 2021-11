Dažādi elektroauto

Kur slēpjas elektroauto kaitīgums?







Dace Bumbiere

Mūsdienās jau praktiski vairs nevienam nav palicis nezināms skaudrais fakts, ka kvalitatīvu akumulatora bateriju ražošana transportam nodara pat ievērojami lielāku kaitējumu apkārtējai videi par tradicionālā auto ekspluatāciju kopumā. Proti, tādām baterijām nepieciešamā litija iegūšana un izlietoto bateriju utilizēšana ļoti lielā mērā dod iemeslu apšaubīt elektrotransporta tā dēvēto “zaļo iedabu”.

Tiesa, kā pauduši zinātnes ļaudis, tā ir nākotnē praktiski pilnībā atrisināma problēma, galvenokārt ar prasmīgu otrreizēju pārstrādāšanu un izmantošanu. Turklāt tieši šodien vislielākā elektroauto problēma ir to kvalitatīva uzpilde jeb tātad akumulatoru uzlāde.

2014. gadā pētnieki izanalizēja visu elektroautomobiļa dzīves ciklu un salīdzināja no visiem tā procesoriem nākošos izmešus ar parastas mašīnas izmešiem. Jau pirmajā acumirklī noskaidrojās, ka no ogļu stacijas ņemts elektroenerģijas lādiņš ievērojami ietekmē tā atstātās pēdas apkārtējā vidē.

Proti – pastāvīga uzlāde stacijās, kas elektroenerģiju saņem no ogļu stacijām, jau pašos pamatos ir ievērojami kaitīgāka par pilnu parastā auto ekspluatāciju.

Taču kopš tā laika pasaulē daudz kas ievērojami mainījies. Tajās valstīs, kurās patlaban elektroauto uzstājīgi padara aizvien populārākus, nacionālie enerģētikas tīkli pamazām kļūst “zaļāki”, un tagad jau vairs nav daudz tādu valstu, kurās pilnībā viss elektrības tīkls atkarīgs tikai no oglēm.

Pat Ķīna, kas ļoti ilgi atzina tikai ogles, sākusi veikt nopietnas investīcijas atjaunojamās enerģijas avotu attīstībā. Patlaban Ķīnai ir jau divkārt jaudīgāka vēja enerģētikas sistēma nekā, piemēram, ASV, kā arī tur gadā saražo vairāk saules paneļu nekā jebkurā citā pasaules valstī. Un tas katrā ziņā kopumā paaugstina elektroauto ekoloģisko reputāciju.

Tostarp būtisks ir jautājums arī par to, kad lielākā daļa cilvēku varēs atļauties iegādāties tādus pagaidām patiešām nereāli dārgus automobiļus. Patērētāju tiesību aizsardzības biedrības Consumer Reports speciālisti 2020. gadā pauduši uzskatu, ka jau ļoti drīz cenu politika elektroauto jomā kardināli mainīšoties.

Proti, remontam un tehniskajai apkopei nepieciešamie tēriņi aprēķinā uz vienu kilometru visa elektroautomobiļa ekspluatācijas laikā nepārsniegšot pusi no izmaksām, kādas nepieciešamas transporta līdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem. To lielā mērā varot izskaidrot ar to, ka elektrodzinējiem ir tikai viena kustīgā daļa salīdzinājumā ar tradicionālajiem dzinējiem, kam tādu nereti mēdz būt pat vairāki desmiti.

Kopumā tas gan vēl nenozīmējot, ka tāpēc vien elektroauto pārdošanas cena automātiski samazināsies, runa esot vien par to, ka ievērojami lētāka kļūs tieši pati ekspluatācija. Tostarp jau tagad daudzu valstu valdības virza projektus saistībā ar subsīdiju piešķiršanu elektroauto īpašniekiem, un tas liecina par to, ka jau drīz tāda prakse visviet kļūs aizvien izplatītāka.