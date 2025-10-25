Gripa uzņem apgriezienus; mediķi noteikuši potenciālā “pīķa laiku” un aicina steigšus vakcinēties 15
Latvijā konstatēti pirmie gripas gadījumi. Ik gadu šo lipīgo sērgu saķer apmēram desmitā daļa iedzīvotāju, taču vakcinācijas aptvere ir daudz mazāka. Pret gripu nepotējas arī tie, kam vakcīna pienākas bez maksas. 360TV Ziņu uzrunātie mediķi vēlētos, lai pret gripu vakcinētos vismaz tie, kas ir riska grupās.
Par to, ka gripas sezona Latvijā ir sākusies, liecina dati. SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe Karīna Venediktova stāsta: “Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā ir apstiprināti pirmie četri gripas vīrusa gadījumi laboratoriski.
Tiek prognozēts, ka gripas saslimstības pīķis gaidāms nākamā gada sākumā. Lai neiekļūtu saslimušo statistikā, mediķi aicina vakcinēties. Jaunas pielāgotas vakcīnas pret gripu jau ir pieejamas pie ģimenes ārstiem un vakcinācijas kabinetos.
Valsts apmaksā potes pret gripu bērniem vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem, pieaugušajiem vecumā virs 60 gadiem, grūtniecēm, mediķiem un sociālo centru darbiniekiem, kā arī iedzīvotājiem ar imūndeficītu, hroniskām plaušu, kardiovaskulārām, nieru, vielmaiņas un psihiskām slimībām.
jo katru gadu slimnīcās notiek infekcijas uzliesmojumi. Gripa ne tikai apgrūtina pacientu izvietošanu stacionāros, bet arī reāli apdraud pacientu dzīvības.
PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja Zaiga Kravale skaidro: “Tas palaiž dažādas komplikācijas. Tās var būt bakteriālās infekcijas, bet arī var būt tas, dēļ kā viņš primāri ir iestājies slimnīcā. Piemēram, veikta ļoti smalka operācija, bet šīs te operācijas rezultāts būs neveiksmīgs, vai pat pacients aizies bojā šī vienkāršā iemesla pēc – tādēļ, ka nav vakcinējies pret gripu, kas ir tik vienkārši izdarāms.”
Tiek prognozēts, ka tāda būs pieejama apmēram pēc gada. Taču jau tagad var saņemt abas potes uzreiz.
Uga Dumpis, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infektologs Uga Dumpis skaidro: “Vakcīnas vienlaicīgi saņemot, nepalielinās komplikāciju risks vai kaut kādu smago blakņu risks. Un parasti to dara – katru vakcīnu savā plecā. Var arī vienā plecā noteiktā attālumā. Var arī dibenā.”
