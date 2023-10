Ekrānšāviņš no “X” @LVDabasFonds

VIDEO. Neizturēja. Dabas fonds ziņo, ka vējš nogāzis Durbes jūras ērgļu ligzdu







Trešdien spēcīgā vēja dēļ no egles nokritusi Durbes jūras ērgļu ligzda, liecina Latvijas Dabas fonda (LDF) ieraksts tviterī. LDF vēsta, ka ligzda ir nokritusi jau trīs reizes un katru reizi putni to veiksmīgi atjaunojuši un turpinājuši ligzdošanu. Ja ligzdu tomēr neatjaunos šajā kokā, tad to ērgļi uzbūvēs citā vietā.

LDF pauž apņēmību sekot norisēm Durbes apkārtnē. Ja tiks uzbūvēta jauna ligzda, LDF izvērtēs iespēju uzstādīt tiešraides sistēmu pie tās.

Nokritušo ligzdu Milda un Raimis būvēja 2018.gadā, kad oktobrī vējš nopūta iepriekšējo ligzdu. Līdz sniegam putni ligzdu jau bija uzbūvējuši no jauna, liecina “Dabasdati.lv” ieraksti forumā.

Kā vēstīts, kopš 2017.gada marta šajā ligzdā uzturējās jūras ērgļu pāris, kam ligzdas vērotāji deva vārdus Milda un Raimis. 2021.gadā jūras ērgļu tēviņš Raimis pazuda.

— Latvijas Dabas fonds (@LVDabasFonds) October 11, 2023

Kopš 2021.gada aprīļa beigām ligzdā ar Mildu kopā uzturējās tēviņš, kuram skatītāji deva vārdu K kungs. 2022.gada 18.februārī K kungs kamerā bija redzams pēdējo reizi. Savukārt 20.februārī ligzdā parādījās tēviņš, kuram putnu vērotāji 16.martā deva vārdu Voldis.

Šā gada augusta sākumā Voldis no skatītāju redzesloka pazuda. Tiešsaistes kameru skatītāji var sekot līdzi, kā šoruden par Mildas sirdi cīnās divi citi tēviņi.

Durbes ligzda tiek vērota tiešraidē jau kopš 2015.gada. Ligzdā notiekošo iespējams komentēt “Dabasdati.lv” forumā latviešu valodā un “Looduskalender.ee” forumā angļu valodā.

Jūras ērgļu mītne Kurzemē, Dienvidkurzemes novadā ir pati populārākā LDF tiešraide. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015.gadā, pat veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata “Brīnumola”.